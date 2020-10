McDonald’s dá batata frita de graça em pedidos do Drive-Thru

O McDonald’s lançou ontem (19) uma campanha para que os amantes de batata frita tenham uma semana com “seguro de McFritas”. A rede de fast-food vai dar uma McFritas Média grátis para os clientes que comprarem qualquer combo no Drive-Thru. A ação, válida até o dia 25 deste mês, foi criada em parceria com a McCain e pensada para aqueles que não resistem à tentação de comer suas batatas antes de chegar ao destino final.

Para resgatar as McFritas durante a Drive-Thru Week, é preciso apresentar em qualquer drive participante o cupom disponível no aplicativo do McDonald’s. Cada usuário poderá usar o benefício uma vez na semana. Para conferir os restaurantes participantes, clique aqui.

“A maioria dos nossos consumidores ama comer Big Mac junto com McFritas. Mas os clientes do Drive precisam lutar o caminho todo contra a tentação de comer as batatinhas. Foi inspirado neles que criamos o “seguro de McFritas”. Essa semana ninguém vai precisar tentar resistir ao irresistível”, destaca João Branco, CMO do McDonald’s Brasil.

Recentemente a marca implementou o Méqui Sem Fila, funcionalidade no app do McDonald’s, que permite que os clientes façam a compra e o pagamento pelo celular e apenas retirem os produtos no balcão, sem necessidade de pegar fila para realizar o pedido. Por meio de geolocalização, o consumidor ativa o preparo do produto ao se aproximar do restaurante.

