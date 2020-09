McDonald’s adere à Black Friday brasileira; veja ofertas

McDonald’s anunciou que participa da Semana Brasil, também conhecida como Black Friday brasileira. De 3 a 13 de setembro, serão disponibilizados cupons para que os clientes aproveitem em pedidos no balcão, no drive-thru e nos totens de autoatendimento dos restaurantes.

As ofertas são válidas em restaurantes participantes, que podem ser conferido no site da rede. As promoções vão do combo a sobremesa. Veja:

● Extra Chicken – R$5,90

● McOferta Média Cheddar McMelt + Chicken McNuggets 10 unidades – R$29,90

● 1 Torta – R$4,00

● 2 McOfertas Médias Duplo Burger Bacon – R$36,90

● McOferta Média Quarterão – R$19,90





Nesta semana, o McDonald’s também anunciou a venda do molho especial do Big Mac em edição limitada nos tamanhos de 23g e 190g.