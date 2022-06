Ame vira patrocinadora do Maracanã e torcedores terão cashback de 10%

A Ame, fintech da Americanas S.A é a nova marca patrocinadora do Maracanã, maior estádio de futebol de Brasil. A partir de agora, torcedores que visitarem o estádio poderão pagar produtos nas conveniências do local a partir de QR Codes da Ame espalhados pelo espaço. Em troca, terão até 10% de cashback em todas as compras, com um limite para o reembolso de até R$ 30 por transação.

O saldo, que é acumulativo, pode ser usado também em novas compras no Macaranã e também nas lojas físicas da Americanas S.A, além da compra e contratação de serviços nos sites e aplicativos das marcas do grupo: Submarino, Shoptime e Soub!.

Do lado da visibilidade, a Ame vai vai exibir suas comunicações nos telões e televisões internas do estádio e também nos túneis que dão acesso às arquibancadas. Nos bares e pontos de venda tambémhaverá banners e outras peças visuais. Segundo a fintech, a parceria amplia o alcance da Ame e potencializa a estratégia em busca da aquisição de novos clientes e da recorrência dos já ativos na plataforma.

“O patrocínio do Maracanã é uma grande oportunidade para a Ame se conectar com milhões de brasileiros por meio do esporte e do entretenimento, engajando novos clientes e reforçando o nosso propósito de democratizar o acesso a produtos e serviços financeiros, como empréstimos, seguros e planos, cartão pré-pago, de crédito e Pix”, diz Anna Saicali, CEO da Ame.

Nos primeiros três meses do ano, a Ame somou 32 milhões de downloads. No acumulado dos últimos 12 meses, o volume transacionado do app foi de R$ 28 bilhões.