Guaraná Antarctica se une à PlayStation para conquistar a Geração Z

Guaraná Antarctica sempre teve o futebol como um de seus principais espaços de publicidade. E é justamente essa conexão que a marca da Ambev decidiu explorar para conectar-se ao universo gamer em uma parceria inédita com a PlayStation.

A iniciativa prevê uma plataforma permanente de relacionamento com a comunidade gamer, reunindo competições online, eventos presenciais, ativações em pontos físicos e promoções para consumidores. O destaque é a criação da Liga Guaraná, campeonato nacional de EA SPORTS FC realizado por meio do PlayStation Tournaments.

Segundo Guilherme Poyares, diretor de marketing de Guaraná Antarctica no Brasil, a collab vem para ajudar na conexão da marca com públicos mais jovens, além de acompanhar uma mudança de comportamento do público brasileiro, que tem consumido entretenimento de um jeito cada vez mais integrado entre digital e presencial.

"O Brasil virou um dos mercados de games mais vibrantes do mundo, então, entrar oficialmente nesse universo é o passo mais natural possível para a nossa estratégia de marca. Queremos ditar tendências, bater um papo contínuo com essa comunidade ultra engajada e mostrar que uma marca centenária e icônica como Guaraná continua superjovem e conectada com a cultura de agora", destaca o executivo.

Campeonato nacional

O eixo central da parceria será a Liga Guaraná, torneio nacional disputado dentro da plataforma PlayStation Tournaments em EA SPORTS FC, uma das franquias de futebol mais populares do mercado.

A fase aberta acontece entre os dias 13 e 26 de julho. Os melhores colocados avançam para as etapas classificatórias, que começam em 1º de agosto. Os quatro finalistas disputarão uma decisão presencial em São Paulo, marcada para 16 de agosto, com premiação que inclui um PlayStation 5 Pro para o campeão.

Além da competição, a parceria inclui uma programação de experiências físicas. Entre os dias 8 e 15 de agosto, o Shopping Cidade São Paulo receberá um espaço temático com arenas para partidas de PlayStation, desafios inspirados no futebol e ações promocionais para os visitantes.

A iniciativa também chega ao Zé Delivery. Até 10 de agosto, consumidores que comprarem produtos Guaraná Antarctica pelo aplicativo poderão participar de sorteios de consoles PlayStation 5, headsets, vouchers do PlayStation Plus, cupons da Netshoes e descontos na própria plataforma.

Adaptação e collab

Embora seja a primeira parceria oficial entre Guaraná Antarctica e PlayStation, Poyares reforça que a aproximação da marca com a cultura gamer começou há alguns anos. Entre as iniciativas anteriores estão o resgate do personagem Allejo, ícone dos jogos de futebol dos anos 1990, transformado em uma série de latas colecionáveis em 2019, e a campanha #BotaElasNoJogo, lançada em 2022 para incentivar maior representatividade do futebol feminino nos games.

Na nova estratégia, a marca amplia o conceito "Sede de Torcer É Coisa Nossa", que no ambiente dos games ganha o slogan "Sede de Jogar É Coisa Nossa".

Para a PlayStation, a parceria representa uma oportunidade de ampliar a presença da marca para além do console, aproximando-se do cotidiano do consumidor brasileiro. Segundo Rafael Stival, diretor de marketing da Sony Interactive Entertainment para a América Latina, o projeto busca integrar diferentes momentos da jornada do jogador.

"Jogar videogame é um momento de entretenimento e socialização. Ao conectar esse ecossistema com uma marca tão presente na cultura brasileira, conseguimos criar experiências que unem o ambiente digital, o consumo e os eventos presenciais", afirma.

Ainda de acordo com Stival, o projeto se diferencia de outras collabs especialmente por se tratar de empresas de setores tão diferentes: "Para nós, esse projeto serve como um modelo de como a indústria de tecnologia e o mercado de bens de consumo de massa podem agregar utilidade real para o dia a dia do consumidor."