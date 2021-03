Liv Up e Bela Gil: opções vegetarianas e orgânicas a partir de R$4,50

Em parceria com a Chef Bela Gil, a startup Liv Up lança o Menu Chef Bela Gil com pratos que buscaram trabalhar com ingredientes cultivados por 30 famílias de agricultores parceiros da startup, reforçando os benefícios de uma alimentação orgânica, vegetal e natural. "Quando escolhemos consumir um alimento orgânico, estamos deixando de envenenar a terra, o solo, a água e o ar. Preservamos a saúde do agricultor e a nossa também", diz Bela Gil.

Quer abrir a sua própria startup? Saiba como com os fundadores da ACE Startups

Entre as principais tendências mundiais, a alimentação 100% vegetal vem conquistando mais espaço também no Brasil. Segundo pesquisa coordenada pelo The Good Food Institute Brasil (GFI) junto ao Ibope, no final de 2020 pelo menos 59% dos brasileiros apontaram uma redução no consumo de proteínas animais o que, consequentemente, aumenta a busca por opções vegetarianas para o cardápio.

Um outro relatório, o Brasil Food Trends de 2020, apresentou uma outra pesquisa realizada pelo IBOPE e Fiesp em que 34% das pessoas entrevistadas apontam conveniência e praticidade como os fatores mais importantes na hora de se alimentar e outros 21% apontaram saudabilidade, bem-estar, e ética.

"Observamos essas tendências de forma prática nas nossas plataformas diariamente. O número de pessoas nos pedindo opções vegetais no cardápio só cresce. Assim, transformamos essa demanda em soluções que geram impacto em toda a cadeia", diz Stella Brant, vice-presidente de marketing da Liv Up.

São mais de 10 itens que devem incrementar o cardápio de refeições congeladas da Liv Up, entre pratos principais, acompanhamentos e sobremesa, além de uma salada com salpicão vegano da Chef, servido para consumo imediato pela Salad Stories (cloud kitchen de são Paulo).

Veja as opções do Menu Chef Bela Gil da Liv Up:

Bobó de cogumelo e palmito (R$ 12,90)

Bolinho de arroz cateto integral (R$ 7,90)

Farofa de castanhas brasileiras (R$ 4,50)

Curry de grão de bico com legumes (R$ 12,90)

Arroz integral com gengibre (R$ 5,50)

Arroz integral com espinafre (R$5,90)

Feijão fradinho com cenoura, salsinha e coentro (R$ 6,90)

Legumes e cogumelo com creme de castanha de caju (R$ 12,90)

Batata doce roxa com especiarias (R$ 6,50)

Pudim de tapioca com creme de manga e coco (R$8,50)

Salada de Salpicão vegano da Bela Gil (R$ 30,90) - disponível apenas na cidade de São Paulo pelo serviço de restaurante.