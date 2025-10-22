A Levi’s anunciou o lançamento da coleção Levi’s x Oasis, que chega às lojas no próximo dia 24 para marcar o reencontro da banda britânica em 2025. A linha inclui camisetas e peças em denim inspiradas no estilo usado pelos músicos durante os anos 1990. A campanha tem participação do cantor e compositor Vitor Kley, fã declarado do grupo.

A coleção apresenta cinco camisetas com logotipos antigos do Oasis, em cores que remetem ao Manchester City, cidade e time ligados à história da banda. Cada peça traz uma etiqueta tecida em estilo vintage, em referência aos modelos Levi’s da década de 1990.

“O Oasis sempre fez parte da minha formação como artista, das melodias às atitudes no palco”, diz Vitor Kley. “Fazer parte dessa campanha com a Levi’s reflete a maneira como enxergo as diferentes formas de arte e me permite unir duas paixões em um projeto que celebra autenticidade e liberdade de ser quem se é”, complementa.

Além das camisetas, a collab inclui peças de inspiração direta nos looks da banda. A jaqueta Type II Trucker foi criada a partir do modelo usado na turnê de Knebworth, em 1996, com o logotipo do Oasis bordado na parte frontal. A coleção também traz a camisa Banded Collar, com listras em índigo e referência às cores do Manchester City.

Segundo a Levi’s, a iniciativa reforça a relação histórica da marca com a banda. “Estamos muito animados em lançar esta coleção junto ao retorno do Oasis aos palcos. Liam e Noel vestem Levi’s há décadas, e esta coleção não apenas presta homenagem ao estilo marcante deles, mas também destaca sua conexão autêntica com a marca”, afirma Leo Gamboa, vice-presidente de colaborações da Levi’s.

As fotos da campanha foram feitas por Michael Spencer Jones, responsável por capas emblemáticas do Oasis nos anos 1990. O fotógrafo retomou elementos visuais clássicos da banda, combinados a modelos selecionados por street casting para atualizar a estética da época.

As peças custarão entre R$ 249,90 e R$ 799,90 e estarão disponíveis no e-commerce da marca, no app e nas lojas Levi’s Morumbi, Your ID e Guadalupe, além do site levi.com.br.

A collab se soma a outras parcerias recentes da Levi’s com ícones culturais ligados à música, ampliando iniciativas que buscam conectar a marca a diferentes gerações de fãs. A empresa afirma que o lançamento aproveita o aumento do interesse global pelo Oasis com a volta da banda aos palcos.

Fundada em 1873, a Levi’s mantém presença em mais de 110 países e tem portfólio focado em jeans e roupas casuais. A Levi Strauss & Co., dona da marca, registrou receita global de US$ 6,2 bilhões em 2023, com vendas em lojas próprias, e-commerce e redes varejistas.

Retorno do Oasis

Formado em Manchester em 1991, o Oasis tornou-se um dos principais nomes do rock britânico dos anos 1990, com mais de 75 milhões de álbuns vendidos. Em agosto de 2009, Noel Gallagher anunciou sua saída definitiva da banda após anos de conflitos com o irmão e vocalista, Liam Gallagher. “É com tristeza e grande alívio que digo que deixo o Oasis esta noite”, escreveu Noel na época. “As pessoas podem dizer o que quiserem, mas não consigo mais trabalhar com Liam.”

Desde a separação, uma reunião sempre foi tratada como improvável. Em 2020, Liam declarou à Rolling Stone: “Eu não acho que passaríamos do primeiro refrão de ‘Rock and Roll Star’”, ao comentar a possibilidade de retomar o trabalho com o irmão. Ele chegou a convidar Noel para a turnê comemorativa dos 30 anos do álbum Definitely Maybe, mas o convite foi rejeitado.

O cenário mudou em 27 de agosto do ano passado, quando o Oasis anunciou oficialmente seu retorno após 15 anos. A volta também marca o reencontro dos irmãos Gallagher no palco, em meio à repercussão mundial entre os fãs.

A nova turnê passa por diferentes países, inclusive, o Brasil. Nos dias 22 e 23 de novembro de 2025, o grupo tocará no Estádio Morumbis, em São Paulo. Os ingressos estão esgotados.