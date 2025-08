Para além da música, a cantora Beyoncé também é uma fonte de inspiração na indústria da moda. Em colaboração com a Levi's, a americana apresenta The Denim Cowboy, a parte final da campanha Reiimagine.

O filme apresenta os três capítulos anteriores e a criação de uma nova narrativa que tem como foco o empoderamento e a reinvenção das regras. No figurino, as mais recentes peça da coleção.

Recontextualizando os capítulos anteriores e revelando novos detalhes, “The Denim Cowboy” mostra que o prêmio de Beyoncé no jogo de sinuca é nada menos que o icônico jeans 501, pertencente ao personagem vivido por Timothy Olyphant (Justified, Deadwood).

Beyoncé também veste uma jaqueta Shrunken Trucker dos anos 90, customizada com cristais, combinada à 501 Curve, uma nova silhueta pensada para valorizar as curvas.

“The Denim Cowboy marca o auge da inovadora campanha Levi’s Reiimagine, celebrando o final de uma parceria que explorou a reinvenção e a reinterpretação a cada momento”, diz Kenny Mitchell, Diretor Global de Marketing da marca Levi’s na Levi Strauss & Co. “A campanha representa um novo patamar de colaboração, com uma escala inédita, colocando as mulheres no centro da narrativa e dando início a um novo capítulo icônico na história da Levi’s, reforçando mais uma vez o papel da marca no centro da cultura.”

As peças da coleção de jeans Beyoncé e Levi's — incluindo o Western Crystal ‘90s Shrunken Trucker (R$ 1.499,90) e o Western Crystal 501 Curve (R$ 999,90) — juntamente com mais um conjunto jeans da cabeça aos pés, estão disponíveis a partir de hoje, 4, em Beyonce.com e globalmente a partir de 7 de agosto em Levi.com.br e em lojas Levi’s selecionadas a partir do dia 11.