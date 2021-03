"Leve 4, pague 2": Pão de Açúcar tem promoção com mil rótulos de vinhos

A varejista Pão de Açúcar coloca uma seleção com mais de mil rótulos de vinhos em promoção Leve 4 Pague 2. As compras poderão ser feitas pelo app Pão de Açúcar Mais, pelo site, em todas as lojas físicas da rede do Brasil e também pelo aplicativo de entregas James.

A dinâmica da promoção consiste em comprar quatro garrafas de um mesmo vinho e duas delas saem gratuitamente apenas nesta sexta-feira, 26.

Entre as principais ofertas estão os rótulos Club des Sommeliers (CDS), marca exclusiva de vinhos do Pão de Açúcar e a maior em número de rótulos do Brasil, com mais de 90 opções de 11 nacionalidades.

A promoção é, segundo a companhia, uma oportunidade única para os apaixonados por vinhos poderem adquirir as principais marcas e rótulos com descontos diferenciados e abastecer as adegas em casa, e também para aqueles que estão iniciando o consumo da bebida conhecerem os diversos tipos e uvas, além de uma infinidade de rótulos elaborados pelos principais produtores mundiais em 14 nacionalidades.

Em 2020, a rede bateu recorde de vendas de vinhos pelo e-commerce em uma dinâmica similar a dessa sexta-feira. Em apenas um dia, foram comercializadas mais de 317 mil garrafas de mais de 850 rótulos em mais de 33,5 mil pedidos para todo o Brasil. A expectativa para essa edição da promoção é comercializar meio milhão de garrafas.

No e-commerce, com entrega em São Paulo capital, há rótulos com preço a partir de R$13,99. O preço varia de acordo com a região de entrega.