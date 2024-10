Kiwify Elite: evento exclusivo reunirá os maiores nomes da Creator Economy na Islândia

A Kiwify, plataforma que proporciona toda a estrutura necessária para empreendedores que desejam comercializar produtos digitais, como cursos e mentorias online, prepara-se para a terceira edição do Kiwify Elite, evento que se consolidou como referência em exclusividade na Creator Economy.

O encontro acontecerá em outubro, na Islândia, onde os maiores nomes do setor vão se reunir para uma experiência única sob a deslumbrante aurora boreal. A proposta do Kiwify Elite é promover conexões capazes de gerar resultados transformadores.

Quem estará no Kiwify Elite

Entre os convidados confirmados estão personalidades influentes como João Appolinário, Natalia Beauty, Dani Noce, Paulo Cuenca, Renato Cariani, Eslen Delanogare, Bruno Perini, Malu Perini, Tallis Gomes, Rhavi Carneiro, Cátia Damasceno, Elainne Ourives, Ruth Gonçalves, Denis Henrile, Mac Carvalho, Marcello Safe, Tathi Deândhela, Sérgio Sacani, Nathalia Arcuri, Kenia Gama e Artur Ribas.

Como os ingressos não são vendidos ao público, só poderão participar convidados da Kiwify, que realizou a seleção dos nomes com base no mérito e na contribuição desses profissionais ao mercado digital

O que terá no Kiwify Elite

Os participantes desfrutarão de experiências que incluem voos em classe executiva, hospedagem em hotéis cinco estrelas, mentoria com o fundador da Polishop, João Appolinário, hotseats e momentos de networking em meio a paisagens naturais de tirar o fôlego.

“O Kiwify Elite é muito mais do que um evento; é um marco da inovação e das parcerias no mercado digital. Estamos ansiosos para reunir pela terceira vez os maiores players do setor, criando um ambiente que une negócios e experiências em um dos lugares mais extraordinários do planeta”, destaca Artur Ribas, CEO e cofundador da Kiwify.

O CEO da Kiwify, Artur Ribas, em uma edição passada do evento (KIWIFY/Divulgação)

Sobre a Kiwify

Kiwify é uma plataforma inovadora que proporciona toda a estrutura necessária para empreendedores que desejam comercializar produtos digitais, como cursos e mentorias online, embora a empresa não venda cursos diretamente. Fundada por Artur Ribas e Marinho Gomes em 2020, a empresa se destaca por sua usabilidade intuitiva, facilitando o processo de criação e venda de conteúdo digital. Com milhões de infoprodutores e compradores registrados, a Kiwify tem como objetivo impulsionar o crescimento do mercado de infoprodutos, oferecendo soluções eficientes e transparentes para seus usuários.