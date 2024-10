6 dúvidas dos brasileiros sobre investimentos no exterior

Investir no exterior ainda desperta muitas dúvidas entre os brasileiros, especialmente em um cenário onde a volatilidade do mercado local e a busca por diversificação estão cada vez mais presentes nas conversas sobre finanças.

Para muitos, esse tipo de investimento ainda carrega a ideia de ser restrito a grandes fortunas, arriscado ou até mesmo ilegal.

No entanto, com a popularização das plataformas digitais e a facilidade de acesso a mercados globais, a realidade está mudando rapidamente.

Paula Zogbi, da fintech Nomad, que oferece serviços financeiros globais para brasileiros, esclarece as principais dúvidas que surgem quando o assunto é investir fora do Brasil, desde os valores necessários até questões sobre segurança e legalidade.

Afinal, compreender as nuances desse mercado pode ser o primeiro passo para ampliar suas oportunidades e proteger seu patrimônio de forma estratégica.

1. Investir no exterior é só para quem tem muito dinheiro?

Antigamente, essa era a realidade, mas hoje não é mais verdade. Com a evolução das plataformas de investimento, é possível começar a investir no exterior com apenas um dólar, tornando esse acesso viável para todos, independentemente do patrimônio.

2. Investir no exterior é mais arriscado?

Não necessariamente. O risco depende do seu perfil de investidor. Existem opções de baixo risco, como os títulos do Tesouro norte-americano, considerados muito seguros. Além disso, a diversificação entre diferentes ativos e geografias pode proteger seu investimento da volatilidade do mercado, tornando uma carteira arrojada mais segura do que se for concentrada no Brasil.

3. Devo investir no exterior só depois de aplicar no Brasil?

É recomendável considerar o investimento no exterior desde o início da sua jornada. É possível encontrar ativos para todos os perfis no mercado global, e a diversificação ajuda a proteger seu patrimônio e o longo prazo, sendo fundamental para buscar melhores resultados

4. Investir no exterior é ilegal?

Houve um tempo em que investimentos offshore ficaram associados a atividades ilegais no imaginário coletivo, mas investir no exterior é legal e todo o valor deve ser declarado às autoridades tributárias. As plataformas de investimento, como a Nomad, oferecem toda a documentação necessária para garantir que você cumpra com suas obrigações fiscais.

5. Por que eu devo me expor ao dólar?

Na verdade, todo brasileiro já está exposto ao dólar, pois ele influencia muitos aspectos da economia, incluindo o preço de produtos que consumimos no dia a dia. Investir no exterior pode ajudar a proteger seu patrimônio da inflação e da volatilidade do mercado local.

6. Como começar a investir no exterior?

Busque uma plataforma que dê acesso aos mercados globais, como a Nomad, que tem parceria com corretoras nos Estados Unidos. Com a conta criada, descubra seu perfil de investidor, faça a primeira remessa, convertendo reais em dólares, e selecione os ativos de acordo com o perfil identificado no teste.