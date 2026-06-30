Keeta lança bolsa especial para entregas de pizzas e comida japonesa

A plataforma de delivery Keeta anuncia uma nova modalidade de entrega voltada a restaurantes que trabalham com alimentos mais sensíveis ao transporte, como pizzas e comida japonesa. Chamada Entrega Dedicada, a iniciativa apresenta duas diferenças em relação à entrega tradicional: o entregador realiza apenas um pedido por viagem e utiliza uma mochila especial que preserva a temperatura e reduz a movimentação dos alimentos durante o trajeto.

Segundo a Keeta, a nova bolsa térmica tem uma estrutura interna projetada para reduzir impactos durante o transporte. De acordo com a empresa, a solução foi desenvolvida após conversas com restaurantes parceiros, que apontaram dificuldades para manter a qualidade dos alimentos mais delicados até a entrega ao consumidor.

“O que aprendemos é que as soluções mais eficazes vêm diretamente de desafios operacionais reais. Quando estamos próximos do que acontece na operação, conseguimos construir algo que não é apenas escalável, mas que também melhora, na prática, o funcionamento do ecossistema e ajuda a reduzir fricções do dia a dia”, diz Danilo Mansano, VP de parcerias estratégicas da Keeta Brasil.

Um pedido por entrega

Além da bolsa especial, a Keeta diz que o modelo de uma entrega por pedido vai ajudar a criar melhores condições para que os pratos cheguem ao consumidor final com qualidade, temperatura e apresentação preservadas.

Lançada em 2023, atualmente a Keeta opera em São Paulo e em municípios da região metropolitana. De acordo com a empresa, a plataforma possui mais de 40 mil restaurantes parceiros na capital paulista e tempo médio de entrega de 28 minutos para pedidos realizados em um raio de até três quilômetros.

Segundo a companhia, nesta primeira fase, a Entrega Dedicada será aplicada aos pedidos de pizzas e culinária japonesa. A empresa afirma que a modalidade poderá ser expandida futuramente para outras categorias de alimentos que também exigem cuidados especiais durante o transporte.