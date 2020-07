Jurupinga bate Ambev e Heineken em ranking de bebida alcoólica mais amada

A marca de vinho Jurupinga é a mais amada pelos brasileiros no Facebook, segundo levantamento da empresa de análise e desempenho de marketing digital SocialBakers. No primeiro trimestre a empresa recebeu 141.713 interações “amei” na rede social, enquanto a Ambev recebeu 110.956 e a Heineken 22.551.

Durante a pandemia, sem carnaval e festas universitárias, locais nos quais a bebida ganha destaque, a marca continua recebendo interações. Segundo Diego Burgo, gerente de marketing da Jurupinga, por um levantamento interno foi possível perceber que no segundo trimestre deste ano foram 368.000 “amei”, e 1,6 milhão de interações no total.

“Falamos com um público jovem e temos um trabalho forte de marca nas redes desde os tempos do Orkut. Na pandemia, temos investido em conteúdos para aproveitar o tempo em casa, como o preparo de drinks e receitas”, diz. Entre esses novos investimentos está, por exemplo, uma parceria com criadores de conteúdo no TikTok, como é o caso do Luciano Do Valle, que tem 5,6 milhões de seguidores na rede social.

A paixão dos consumidores leva a Jurupinga a se organizar depois de criações espontâneas, como é o caso da frase “Não te juro amor, mas te Jurupinga”, que começou a ser estampa em canecas e camisetas comercializadas na internet, e precisou ser registrada no Instituto Nacional da Propriedade Industrial. O termo, inclusive, passou a ser utilizado em destaque na caixa de papelão, se tornando uma peça publicitária nas prateleiras e ilhas promocionais das redes de atacado.

No último ano a empresa apoiou cerca de 500 festas universitárias, sendo a maior parte delas por iniciativa dos estudantes. “Inicialmente tivemos um reconhecimento de marca espontâneo, especialmente nessas festas, e depois as pessoas migram para as redes sociais”, diz.

Nos últimos quatro anos a empresa cresceu cerca de 40%, mas estagnou em 2019 e agora busca não sofrer tanto com a crise. Os números de vendas deste ano, porém, não foram informados. A Jurupinga ocupa a categoria de vinhos, mas não se assemelha com as tradicionais bebidas desse mercado. A marca fundada há 18 anos pela fabricante paulistana Dinalle fabrica cerca de 50 mil litros da bebida por dia.