Juliette estreia hoje em canal do Youtube da Americanas

A vencedora do Big Brother Brasil 2021, Juliette Freire, estreia neste sábado, 23, no Youtube da Americanas. Ao todo, a paraibana de 31 anos vai participar de cinco vídeos no canal com mais de 1,5 milhão de inscritos.

No vídeo de estreia, que será publicado neste sábado, às 13h, Juliette responde as perguntas mais procuradas sobre ela no Google.

Após a saída do BBB, Juliette soma milhões de seguidores nas redes sociais e inúmeras parcerias com grandes marcas brasileiras, como Globoplay, Havaianas, Avon, Americanas, C&A, Samsung. A advogada e maquiadora também apostou em sua carreira musical e lançou seu primeiro EP em setembro deste ano.

O especialista em negócios digitais Renan Pollak afirmou, em entrevista à EXAME em abril, que uma ação envolvendo Juliette, com stories e post no feed do Instagram, Twitter e TikTok pode chegar a custar 500.000 reais, dependendo do conteúdo e da marca.

“A estreia da Juliette é esperada por nossos clientes e fãs da embaixadora da marca. A presença dela em mais um canal de comunicação da Americanas reforça o objetivo da marca de aproximar os consumidores por meio de conteúdos que, além de entreter, também reforçam nossos pilares de marca, como proximidade e confiança”, disse Vitor Monte, head de marketing da Americanas.

O público também pode esperar brincadeiras e games nos vídeos, como o “Perguntas sobre Juliette”, entre outros. O cenário dos programas faz referência à live #JulietteAoVivo, transmitida no app e no Facebook da marca em julho.