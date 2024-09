Nova garrafa de uísque da Johnnie Walker é a mais leve do mundo

A Johnnie Walker, marca globalmente conhecida por seus uísques, apresentou recentemente uma inovação importante para o setor de bebidas: a garrafa de uísque mais leve do mundo. Pesando apenas 180 gramas, a garrafa foi desenvolvida com o objetivo de reduzir as emissões de carbono associadas à produção e ao transporte, sendo 80% mais leve do que a versão tradicional do Johnnie Walker Blue Label, que pesa 850 gramas sem o líquido e a tampa[/grifar]. Esta nova versão faz parte de uma edição limitada chamada Johnnie Walker Blue Label Ultra, e foi criada em parceria com a fabricante de vidro turca Şişecam, uma das maiores do setor. A reportagem é da The Wired.

Com uma produção inicial de apenas 888 unidades, a nova garrafa é um símbolo do compromisso da Johnnie Walker com a sustentabilidade. A empresa estima que, para cada grama de vidro economizado, é possível reduzir aproximadamente meio grama de carbono na produção. Embora pareça uma economia pequena, o impacto pode ser significativo se essa tecnologia for expandida para toda a linha de produtos da marca, que vende cerca de 130 milhões de garrafas por ano.

Redução de emissões e impacto ambiental

A parceria com a Şişecam foi fundamental para o sucesso deste projeto inovador. A equipe de desenvolvimento da Johnnie Walker trabalhou por cinco anos na criação de um design que não apenas reduzisse o peso da garrafa, mas também mantivesse a elegância e a sofisticação associadas à marca. A nova garrafa tem formato de gota, rompendo com a tradicional forma quadrada que caracteriza as garrafas de Johnnie Walker. Este formato não foi escolhido apenas por razões estéticas, mas também por ser a estrutura mais eficiente para reduzir o uso de material sem comprometer a resistência do vidro.

A Diageo, empresa controladora da Johnnie Walker, está apostando que a adoção dessa tecnologia em larga escala pode reduzir significativamente a pegada de carbono da produção de bebidas alcoólicas. Estima-se que a simples redução do peso da garrafa pode gerar economias importantes não apenas na produção, mas também no transporte, já que as embalagens mais leves exigem menos combustível para serem distribuídas globalmente.

Além da inovação no design, a Diageo registrou quatro patentes no Reino Unido relacionadas ao processo de fabricação dessa garrafa ultraleve. Em um movimento para promover a sustentabilidade na indústria, a empresa decidiu tornar essas patentes acessíveis a outras marcas, sem cobrar royalties, incentivando que o setor adote práticas mais responsáveis do ponto de vista ambiental.

Inovações logísticas

Embora o desenvolvimento da garrafa tenha sido um grande avanço, a nova embalagem ultraleve também trouxe desafios logísticos. A garrafa, devido à sua fragilidade, não pode ser transportada da mesma forma que as garrafas tradicionais. Para proteger o vidro, a Johnnie Walker desenvolveu uma estrutura de bambu que envolve a garrafa durante o transporte. O bambu foi escolhido por sua alta relação entre força e peso, garantindo que a garrafa seja protegida sem aumentar significativamente as emissões durante o transporte.

Além disso, a tampa da garrafa também foi redesenhada para ser mais leve, utilizando alumínio oco. Apesar de não fazer parte do peso total de 180 gramas, a tampa reforça o conceito de leveza e sustentabilidade da garrafa. Com esse projeto, a Johnnie Walker conseguiu manter o padrão de luxo de suas embalagens, ao mesmo tempo em que adotou uma abordagem mais responsável em relação ao meio ambiente.

O desenvolvimento dessa garrafa ultraleve não é um caso isolado na estratégia da Johnnie Walker. A empresa já está aplicando o aprendizado desse projeto em outras linhas de produtos. A garrafa do Johnnie Walker 18 anos, por exemplo, teve seu peso reduzido em 35%, e a versão padrão do Blue Label também passará por uma redução de 25%.

Além da inovação no design de garrafas de vidro, a Diageo também está investindo em outros projetos de sustentabilidade. Em 2021, a empresa anunciou o desenvolvimento de uma garrafa de papel feita com madeira de origem sustentável. Essa garrafa de papel, ainda em fase de testes, representa outro passo importante na busca por alternativas mais sustentáveis para o setor de bebidas. A empresa começou a testar versões menores dessa embalagem com a marca Baileys, reforçando seu compromisso com a redução de emissões e o uso de materiais renováveis.