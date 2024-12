Cenp lança manual de boas práticas para mercado publicitário e destaca quatro pontos críticos Pacto Cenp, do Fórum de Autorregulação do Mercado Publicitário, tem como missão promover o equilíbrio, a transparência e a sustentabilidade do setor

Luiz Lara, presidente do Cenp, ao lado de Regina Augusto, diretora executiva: novo guia é ponto de partida para que a indústria evolua de forma sustentável e ética