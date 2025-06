Jogo épico da final de Roland Garros pôde ser conferida em watch party promovida por Lacoste em SP

Há partidas que, imediatamente, entram para a história dos esportes, como a eletrizante final de Roland Garros neste domingo, dia 8. Ao longo de 5h29 — a duração mais longa na história do campeonato, do qual a Lacoste é patrocinadora global — Carlos Alcaraz e Jannik Sinner duelaram incansavelmente até o primeiro levar a melhor. Ao vencer o italiano por três sets a dois, o espanhol sagrou-se bicampeão no Grand Slam francês.

Foi a primeira vez que o número um e o número dois do ranking da ATP disputaram uma final de Roland Garros desde 1984, quando o tcheco Ivan Lendl, então o segundo colocado, venceu por três sets a dois quem ocupava a dianteira da classificação, o americano John McEnroe.

A watch party da Lacoste

Celebridades como Pharrell Williams e ex-campeões de Roland Garros, como o austríaco Thomas Muster e o sueco Stefan Edberg, testemunharam a épica vitória de Alcaraz de perto, na arquibancada da quadra reservada para a final, em Paris.

No Esporte Clube Pinheiros, em São Paulo, personalidades como Thais Braz e Sarah Andrade, além de atletas como Sophia Chow, número 1 em beach tennis no Brasil e bicampeã pan-americana da modalidade, assistiram à memorável final do Grand Slam francês em uma watch party promovida pela Lacoste. A marca, que patrocina Sophia, reproduziu o clima de Roland Garros com dois telões instalados nas quadras de saibro do tradicional clube paulistano.

Foi a terceira vez que a Lacoste promoveu um evento do tipo, a primeira dentro do Esporte Clube Pinheiros, para celebrar a final de Roland Garros. Exclusivo para convidados, o evento começou às 8h e se estendeu até Alcaraz levantar o troféu de Roland Garros pela segunda vez.

“O tênis é um esporte adorado pelos brasileiros, e isso não é de hoje”, disse Pedro Zannoni, CEO da Lacoste na América Latina, pouco antes do início da transmissão. “Com a chegada da nova geração de atletas brasileiros, o interesse do país pela modalidade cresceu ainda mais. É um ótimo momento para o esporte no Brasil e para a Lacoste, que faz produtos inspirados no tênis para os consumidores utilizarem no dia a dia.”

A relação da Lacoste com o tênis

Os fortes laços da grife francesa com o esporte de Fonseca e Alcaraz remontam à origem dela. Jean René Lacoste (1904-1996), o fundador da marca, foi campeão mundial de tênis quatro vezes e eleito o melhor jogador do mundo em 1926. Sua voracidade nas quadras, digamos assim, motivou o apelido de crocodilo, aproveitado com maestria pela grife.

A camisa polo da Lacoste, por sinal, foi criada para substituir a de manga comprida, bem mais pesada, que se utilizava nas quadras de tênis até meados do século XX. No ano passado, a marca estendeu até 2030 a parceria firmada com Roland Garros.

Lendas do esporte

Com direito a aulas de tênis antes do início da transmissão, a watch party no Esporte Clube Pinheiros contou com a participação de uma das lendas brasileiras do esporte, Flávio Saretta, que já ocupou a 44ª posição no ranking da ATP.

“Desde que deixei de jogar profissionalmente, nunca senti o mesmo frio na barriga de entrar numa quadra para uma partida individual”, declarou o ex-atleta para todos os convidados antes do duelo entre Sinner e Alcaraz começar. “Nada se compara ao medo de você não saber o que vai acontecer no jogo, de não saber se a mão direita vai estar melhor do que a esquerda, de não saber o que o público vai pensar. Em quadra, não dá para recorrer a ninguém.”

Após a fala de Saretta, os presentes foram convidados a responder quatro perguntas — quem acertasse ganhava um kit da Lacoste, patrocinadora do sérvio Novak Djokovic. Uma das maiores lendas mundiais do esporte, ele também é considerado pela Lacoste o maior jogador de tênis de todos os tempos. Além dele, a marca patrocina outros grandes atletas, como Daniil Medvedev, Grigor Dimitrov e Arthur Fils, que vêm se destacando no circuito. Gustavo Kuerten, o Guga, é embaixador global da Lacoste.

Teste seu conhecimento

Voltando ao quiz, a primeira questão foi: Roland Garros é dividido em quantas rodadas? A resposta: em sete, como qualquer um dos Grand Slams. Segunda pergunta: quantas vezes Djokovic levou a melhor em Roland Garros? Três. A terceira pergunta foi essa: qual foi a melhor posição que Saretta alcançou no Grand Slam francês? Ele chegou às oitavas de final, sendo derrotado pelo americano Andre Agassi. “Das derrotas eu não lembro”, brincou o brasileiro ao ser convidado a dar detalhes sobre a partida. O quiz foi encerrado com a seguinte pergunta: de que tenista russo, classificado como número 1 do mundo, Saretta já ganhou? De Evgeni Kafelnikov.

Novos ídolos

Que as trajetórias de nomes como Bia Haddad e João Fonseca, assim como o estrondoso sucesso mundial do beach tennis, têm aumentado o interesse dos brasileiros pelas raquetes, ninguém duvida. “Novos ídolos brasileiros nesse universo não só aumentam o número de fãs no país como servem de incentivo para atletas como eu”, disse Sophia Chow, que é patrocinada pela Lacoste. “O beach tennis explodiu no Brasil porque é uma modalidade democrática, permitindo que pessoas das mais diversas faixas etárias e condições físicas entrem em quadra, mas também porque já temos referências verde-amarelas no esporte.”

Sarah Andrade conta que começou a jogar tênis quando tinha seus cinco anos de idade — influenciada, como é de imaginar, por Gustavo Kuerten, o Guga, que foi tricampeão em Roland Garros e número 1 da ATP em 2000. “Com o passar dos anos, me distanciei do esporte”, contou ela, que voltou a se aventurar nas quadras recentemente, incentivada pelo sucesso de Haddad e companhia. “O tênis está com tudo no Brasil", acrescentou Andrade, que se diz fã da Lacoste. “A marca faz roupas esportivas que se inserem no dia a dia porque elas não têm ‘cara de academia’.”

Thais Braz pensa parecido. Ela também jogou tênis na infância e, de uns quatro anos para cá, tem feito aulas. “Assisto às principais competições na TV e, sempre que possível, vou conferir as partidas ao vivo”, disse ela.

As roupas da Lacoste, acrescentou, fazem parte de seu dia a dia. “Eu sempre gostei de conferir um ar esportivo aos looks cotidianos”, explicou. “Com as peças da marca, posso transitar, perfeitamente, entre as quadras de tênis e os eventos sociais.”

