Huawei anuncia o retorno dos smartphones ao Brasil

Depois de mais de cinco anos fora do mercado nacional de smartphones, a Huawei anuncia oficialmente seu retorno ao Brasil. A volta acontece com o lançamento de dois modelos dobráveis premium: o HUAWEI MATE XT | ULTIMATE DESIGN and the HUAWEI MATE X6. Os dispositivos combinam design inovador, câmeras avançadas e recursos tecnológicos de última geração.

A novidade chega no mesmo momento em que a marca chinesa celebra seu crescimento no ranking BrandZ Top 100 das Marcas Globais Mais Valiosas de 2025. A empresa passou a valer US$ 64,7 bilhões — um salto expressivo e 142,4% em relação ao ano anterior.

Para falar desse retorno, visto como um marco importante para a presença da Huawei no setor de eletrônicos premium no Brasil, conversamos com Andy Fang, diretor da Huawei Device Brasil. Confira.

EXAME Solutions – Por que a Huawei decidiu voltar ao mercado de smartphones no Brasil agora?

Andy Fang – Estamos acompanhando a transformação digital global e acreditamos que o Brasil, como um dos mercados mais promissores da América Latina, tem grande potencial. Retornar com produtos inovadores faz parte da nossa missão e é uma resposta ao desejo dos consumidores brasileiros em obter o melhor que tecnologia pode oferecer.

Quais são os diferenciais dos modelos que estão sendo lançados?

O HUAWEI MATE XT | ULTIMATE DESIGN é o primeiro smartphone do mundo com tela dobrável em três partes. Ele pode atingir até 10,2 polegadas e une o melhor de um tablet e de um celular em um único aparelho. Também é o dobrável mais fino do mundo, com apenas 3,6 mm quando aberto. Já o HUAWEI MATE X6 aposta em performance visual, com câmeras de alta precisão e construção reforçada.

Como esses produtos se comparam aos modelos topo de linha de outras marcas?

Nossos smartphones estão entre os mais sofisticados do mundo. Utilizamos tecnologias proprietárias como o HUAWEI X-TRUE™, câmeras Ultra Aperture e XD Motion, e vidro Kunlun Glass de última geração. A autonomia de bateria é mais um diferencial – e uma preocupação nossa como marca.

A Huawei vem inovando em fotografia nos smartphones premium há anos. Isso está prestes a acontecer novamente?

Um dos grandes legados que a Huawei realizou na indústria dos smartphones é, sem dúvida, a fotografia móvel. A empresa foi pioneira em muitas das tecnologias que hoje são comuns em diversos smartphones, mas que, na época, foi a Huawei quem ousou implementar com inovações revolucionárias, fazendo com que outras fabricantes tentassem igualar a qualidade fotográfica dos smartphones da Huawei — o que, no fim, beneficiou todos os usuários.

Além dos celulares, a Huawei também apresentará outros dispositivos?

Exato. Estamos muito animados também com o lançamento dos novos smartwatches HUAWEI WATCH 5 e a linha HUAWEI WATCH FIT 4 que acontecerá no próximo dia 17 de junho em São Paulo. Eles integram nossa estratégia de oferecer um ecossistema completo e conectado para o consumidor brasileiro.

Onde os novos smartphones poderão ser adquiridos?

Eles estarão disponíveis, em breve, nas páginas oficiais da Huawei na Amazon, Shopee, Mercado Livre e no TikTok shop. Estamos comprometidos em tornar nossos produtos acessíveis, de forma prática e segura, por meio de nossos canais oficiais.

Há planos para presença em lojas físicas?

Sim. Além da presença online, também estamos explorando continuamente as possibilidades offline, com o objetivo de proporcionar uma melhor experiência aos consumidores. Firmamos um acordo de cooperação com as lojas Fast Shop, Casas Bahia e Fujioka – e acreditamos que, num futuro próximo, os consumidores poderão conhecer nossos produtos pessoalmente nessas redes.

O que esse retorno representa para a Huawei?

É um passo estratégico. Nesses 27 anos de presença no Brasil, a Huawei tem demonstrado que a inovação faz parte de seu DNA de maneira contínua. Retornar ao mercado de smartphones é parte do nosso compromisso com pesquisa, desenvolvimento e o oferecimento de uma experiência de usabilidade ao usuário que parecem estar à frente do seu tempo. Nunca deixamos de inovar e jamais desistimos da busca por tornar o impossível possível, e acessível a todos os consumidores ao redor do mundo.