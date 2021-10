Ipiranga lança campanha com histórias reais e quer depoimentos de clientes

A rede de postos de combustível Ipiranga lança a plataforma de comunicação Histórias que só tem lá, compartilhando com o público casos reais que acontecem nos Postos Ipiranga. Seguindo a linha de humor já utilizada pela marca, as peças visam reforçar o papel da Ipiranga com os consumidores, revendedores e funcionários.

Os filmes trazem cenas inspiradas em eventos reais, além de incluir ativações de impacto social relacionadas ao tema que cada história apresenta. A estreia fica por conta de um manifesto que aborda a transição para a nova comunicação, que convida as pessoas a compartilhem o que viveram de inusitado em um Posto Ipiranga, por meio de um QR code nos filmes.

A ideia foi produzir uma comunicação ativa, que convide o público a interagir e se engajar, com um forte aspecto humano, leve e também irreverente. Todos os filmes são de histórias reais, que se relacionam com a marca Ipiranga e levantam pautas importantes para a sociedade, sempre com um propósito, como por exemplo a adoção de animais.

"Nossa marca faz parte do cotidiano dos brasileiros e a ideia da comunicação foi criar um movimento para incluir nossas histórias nas conversas do dia a dia das pessoas. Roteiros de vidas sobre superação, empreendedorismo, amizade e companheirismo, que tiveram o Posto Ipiranga como palco, servem de inspiração nesse momento sensível que atravessamos", diz Bárbara Miranda, diretora de marketing e desenvolvimento de negócios da Ipiranga.

O primeiro personagem da série de histórias é o Fred, o cão frentista que foi adotado por funcionários e clientes do Posto Ipiranga do bairro Pari, na Zona Norte de São Paulo. Até crachá do posto ele recebeu. Essa História que "Só tem lá" foi a principal inspiração para levar cuidado e afeto a outros cães como ele. Em parceria com o Instituto Luisa Mell, a Ipiranga fará uma ação para promover a adoção e dar apoio aos cães que precisam de um lar.

Em outra iniciativa, com o apoio da Cobasi, rede de lojas com produtos para pets, serão criados os "Pet Stops" em alguns postos, para deixá-los sempre prontos para receber os pets que passarem pelos estabelecimentos selecionados para a ação.

Além disso, em suas redes sociais, a Ipiranga lançará uma série de conteúdos em parceria com a Cobasi com dicas importantes sobre o que fazer com pets em viagens, ou caso precise prestar atendimento a algum animal na estrada.

A campanha, criada pela Talent Marcel, terá todos os filmes veiculados na televisão aberta e fechada e nas redes sociais da Ipiranga.

"Histórias que só tem lá representa uma mudança profunda na lógica de comunicação da marca, que agora tem uma plataforma para se conectar ainda mais com as pessoas e com temas que vão além de seus produtos. São histórias reais, cheias de afeto e humanidade, contadas em diferentes formatos, sempre pela lente de brasileirice da Ipiranga. Espero que as pessoas gostem. Do lado de cá, estamos todos bem apaixonados pelas histórias", comenta Renato Jardim, diretor de Criação da Talent Marcel.

A Media.Monks, agência digital da Ipiranga, ficou responsável por criar a estratégia de mídia e as ativações. O objetivo é estimular ainda mais compartilhamentos de histórias nas redes sociais, usando a força do digital, com muita interação e foco no engajamento. Dessa forma, a estratégia digital potencializa a conexão emocional da Ipiranga com seu público nessa campanha