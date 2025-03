Index e Network se unem para lançar agência com foco nos EUA e Europa

A Index e a Network anunciaram a criação da IN PR, nova agência de comunicação e relações públicas com atuação nos Estados Unidos e Europa.

A empresa nasce da parceria entre Daniel Urzedo, fundador da Network, e Taciana Veloso, Sussu Vidigal Ramos e Letícia Veloso, sócias da Index. Inicialmente, a agência terá uma base em Miami.

A IN PR oferecerá serviços como estratégia de comunicação e PR, relacionamento, experiências de marca, colaborações, consultoria em merchandising, imprensa e projetos especiais.

Segundo Urzedo, Miami se tornou um mercado estratégico no pós-pandemia, impulsionado pela migração de profissionais e famílias em busca de um novo estilo de vida. "Esse crescimento resultou no fortalecimento econômico da cidade, atraindo a atenção de marcas que buscam novas oportunidades e consumidores potenciais", diz.

Com operações já estabelecidas em Nova York e Los Angeles, a Network identificou em Miami uma oportunidade para conectar clientes atuais e futuros a esse mercado em expansão.

A Index e a Network já atuaram juntas em projetos de internacionalização de marcas brasileiras, como Alexandre Birman, Schutz e Ana Khouri. Também participaram do desenvolvimento da estratégia de PR e posicionamento da influenciadora Livia Nunes (@livia) e do evento de lançamento da ATO, consultoria de comunicação para sustentabilidade, durante a Semana do Clima em Nova York, em 2023.

Taciana Veloso afirma que a parceria visa expandir o alcance das marcas no cenário global. “Não há fronteiras para posicionar e construir marcas, respeitando as origens e com um olhar ‘from local to global’. Já vínhamos namorando essa ideia, temos muitas sinergias e sintonia de ideias e valores. Estamos entusiasmados com esse novo horizonte que se desenha”, diz.

A nova agência busca atuar com marcas brasileiras e internacionais que queiram se posicionar nos mercados americano e europeu. “Sempre tivemos o desejo de atuar no mercado internacional, e agora encontramos um parceiro que compartilha da nossa visão, cultura e valores. Esse é um passo importante rumo a novas oportunidades e ao fortalecimento da nossa presença global”, afirma Sussu Vidigal Ramos, sócia e co-fundadora da Index, .

A IN PR já assinou a concepção, produção executiva e estratégia de comunicação e PR da festa da revista americana V Magazine com a Ray-Ban, no Rio de Janeiro, durante o Carnaval de 2025. O evento reuniu nomes como Candice Swanepoel, Ashley Graham, Lenny Niemeyer, Marina Ruy Barbosa, Fernanda Motta, Malu Borges e Enzo Celulari.

Letícia Veloso, sócia da Index e cofundadora da ATO, vê a criação da IN PR como uma nova oportunidade de impacto. “Em 2023, a Index abriu a ATO, consultoria de comunicação para sustentabilidade, em parceria com Marina Cançado, empreendedora e especialista em ESG. Esse movimento ampliou nossas frentes de atuação e compromisso com impacto positivo. Iniciar uma jornada internacional trará novas oportunidades e agregará uma visão global ainda mais criativa e inovadora para nossos clientes”, diz.

A Index, fundada há 28 anos, é um ecossistema de comunicação que reúne soluções integradas para um portfólio de mais de 150 empresas, incluindo Grupo Iguatemi, Diageo, Cimed, Eudora, Hering e Grupo AZZAS 2154.

Já a Network, criada há quase duas décadas, é especializada no lançamento e posicionamento de marcas internacionais nos Estados Unidos, com um portfólio que inclui Gucci, Moncler, Golden Goose, Saint Laurent e Barbara Sturm.