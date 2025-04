Hugh Forrest é demitido do SXSW após mais de três décadas de atuação

Hugh Forrest foi demitido do cargo de copresidente e diretor de programação do South by Southwest (SXSW), um dos maiores festivais de inovação e marketing do mundo. No SXSW desde 1989, o executivo anunciou a saída pouco mais de um mês após o encerramento da edição de 2025 do evento, período em que a organização também revelou planos de um formato mais enxuto para o próximo ano.

A decisão partiu da P-MRC Holdings, LLC, empreendimento controlado pela MRC e pela Penske Media Corporation, donos do evento. A P-MRC adquiriu uma participação majoritária no South by Southwest em 2021, em meio a esforços de recuperação financeira após o cancelamento da edição de 2020 devido à pandemia de Covid-19.

Em comunicado, Forrest afirmou que "sair do South by Southwest definitivamente não foi uma decisão minha". O executivo destacou o desejo de seguir à frente da programação: "A cidade, o país e o mundo precisam da energia positiva que o South by Southwest tradicionalmente proporciona e precisam dela agora mais do que nunca."

A saída de Forrest ocorre em meio a novas demissões no festival. Segundo o jornal local Austin Chronicle, "10 ou mais funcionários, incluindo líderes das áreas de música e comédia, além de equipes de bastidores, deixaram a organização", seja por saídas planejadas ou desligamentos.

Além dos cortes de equipe, o South by Southwest se prepara para outra mudança significativa: a partir de 2026, o evento deixará de contar com o Centro de Convenções de Austin, que passará por uma ampla reforma. Sem seu principal espaço físico, o festival precisará redesenhar a estrutura dos painéis, shows e apresentações que tradicionalmente reuniam milhares de participantes de todo o mundo.

Segundo a imprensa americana, Hugh Forrest foi responsável por estruturar a área de tecnologia do evento, chamada por anos de Interactive, que catapultou o perfil internacional do SXSW durante o boom digital do final dos anos 2000 e início dos anos 2010.