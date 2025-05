“Hello, Borto”: os planos da Motorola para competir com Apple e Samsung

Um bom posicionamento de marca se faz com produto e com comunicação. A Motorola está atacando nessas duas frentes para competir com Apple e Samsung pela preferência dos consumidores de alta renda.

A marca de origem americana que hoje pertence à chinesa Lenovo apresentou em um evento fechado na semana passada os novos celulares das famílias razr 60 e edge 60. O destaque ficou para o razr 60 ultra, o dobrável mais poderoso do mundo, segundo a Motorola.

Esse celular vem cheio de predicados. Traz o processador Snapdragon 8 ELITE, é o único com acabamento italiano Alcantara e traz tela em Corning Gorilla Glass Ceramic, a mais resistente em um dobrável. São quatro cores disponíveis, todas da parceria da marca com a Pantone.

Acordo com Gabriel Bortoleto e Fórmula 1

O preço acompanha a qualidade anunciada do celular. O razr 60 ultra com tela aberta de 7 polegadas sai por de 9.999 reais. Ainda fica abaixo do Galaxy Z Fold da Samsung (15.799 reais) e do iPhone 16 Pro Max (13.999). Mas não há dúvida que o valor do telefone da Motorola está voltada para o público A.

A campanha de apresentação do novo razr 60 ultra traz um filme inédito com a participação do piloto brasileiro Gabriel Bortoleto de Fórmula 1, que a partir deste ano passou a ser patrocinado pela marca, em versões de 15 e 30 segundos para TV aberta, cinema, streaming e redes sociais. No filme, o famoso mote da Motorola, “Hello, Moto”, é trocado por “Hello, Borto”.

A Motorola estreou este ano como patrocinadora global de smartphones da Fórmula 1. Trata-se de um acordo mais amplo da Lenovo, que prevê fornecimento de notebooks, smartphones e tablets para as equipes que disputam a principal categoria de automobilismo do mundo.

Campanha global gravada na Bienal do Ibirapuera

Outras peças estão sendo veiculadas para falar dos lançamentos. Um filme que está sendo apresentado globalmente para a linha edge foi gravado no prédio da Bienal do Ibirapuera, em São Paulo, com jovens ocupando os espaços, em uma pegada street. O edge 60 pro já é um celular mais acessível, em comparação com o razr 60 ultra. A versão com 256gb custa 3.999 reais.

Já a peça do razr 60 ultra mostra uma mulher muito sofisticada, tirando foto do seu gatinho com o novo smartphone. “Nosso novo posicionamento com enfoque nos modelos premium tem uma abordagem expressiva e diversa, que contempla os mais diferentes estilos de vida e totalmente alinhado com nosso pilar lifestyle tech”, explica Stella Colucci, diretora de marketing da Motorola no Brasil.

Segundo a executiva, a campanha é inspiracional, ousada e poética. “O direcional é o indivíduo que não pede permissão, vive sem remorso e abraça sua individualidade. A Motorola amplifica a expressão de seu eu autêntico sem justificativa. O cerne da atitude da empresa, ousada e fiel a si mesma, está presente para reforçar seu mote principal de lifestyle tech”, diz.

Razr 60 ultra da Motorola: celular premium dobrável (Motorola/Divulgação)

Os bons resultados da Motorola

A marca vive um bom momento. No terceiro trimestre do ano fiscal da empresa, entre 2024 e 2025, foi registrado um crescimento global de 21% em receita e 15% em vendas.

Esse crescimento é registrado em todas as regiões do mundo. Na América do Norte, a Motorola tem o maior market share em celulares pré-pagos e nos dobráveis. Na América Latina, está em segundo lugar, com forte incremento no premium.

Os maiores índices de crescimento foram registrados nas regiões Ásia e Oceania, com 156%, e na China, com 132%. Na Europa, o índice foi de 28%.

Os novos fone e smartwatch

Dentro da estratégia de conversar com o público a está a expansão do portfólio de dispositivos com os novos moto watch fit e moto buds loop, com tecnologia Sound by Bose e com uma versão premium decorada com cristais Swarovski. Essa nova família de produtos que completa o ecossistema da Motorola agora se chama Moto Things.

O moto buds loop com tecnologia Sound by Bose é o primeiro fone open-ear da Motorola. A ideia é que, para além de um gadget, ele funcione como um acessório de moda, com uma estrutura leve, que se molda no meio da orelha do usuário.

O fone funciona com qualquer dispositivo com Bluetooth. Os usuários podem acionar ações do chamado moto ai, como é chamado o recurso de inteligência artificial da marca. Com um comando de voz, eles podem receber um resumo das notificações ou iniciar uma gravação de uma reunião, por exemplo.

O aparelho é equipado com drivers de 12 mm, que proporcionam alta qualidade de som. Conta ainda com revestimento repelente á água e conta com até 8 horas de duração da bateria com uma única carga e um total de 37 horas no estojo. O fone estará disponível para venda em julho. A versão de linha terá preço de 699 reais.

Já o moto watch fit vem com conectividade para monitorar treinos e atividades de bem-estar. O smartwatch tem estrutura ultrafina de alumínio e tela OLED de 1,9 polegada, a maior da categoria, que facilita a verificação de notificações, o controle de músicas ou a personalização dos mostradores de relógio. O preço é bastante convidativo para um smartwatch: 999 reais. A Motorola quer falar com o topo da pirâmide, sim. Mas sem esquecer a base.