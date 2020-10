Havanna e 3Corações fazem bebida em cápsula para consumo em casa

A rede de cafeterias Havanna, em parceria com a TRES, solução de cafés expressos e multibebidas em cápsulas do Grupo 3Corações lança o Cappuccino Doce de Leite em cápsula.

A parceria permite a penetração da Havanna em novos pontos de venda, ampliando os pontos de contato da marca com o consumidor final. “O produto marca a entrada da Havanna em um uma nova categoria do varejo tradicional, a de bebidas, o que amplia o interesse do público em outros produtos do nosso portfólio. Com a cápsula de cappuccino doce de leite chancelamos no varejo a venda de uma bebida que já é um sucesso em nossas lojas”, diz Diego Schiano, diretor da Havanna no Brasil.

A parceria nasceu após a TRES lançar o Cappuccino de avelã e acompanhar e aderência na rotina dos brasileiros. Assim, a empresa resolveu explorar o doce de leite junto com a Havanna.

“Nosso foco é disponibilizar ao consumidor variedade, produtos saborosos e práticos de preparar para facilitar o dia a dia”, afirma Renata De Stefano, diretora da TRES.

Disponível em cápsulas exclusivas para máquinas da TRES, o novo Cappuccino é vendido nos mais de 100 pontos de venda da Havanna, nos e-commerces da Havanna e da 3Corações e nos principais varejistas do país. O preço sugerido de R$ 18,98 na caixa com dez cápsulas.