Havaianas lança nova sandália mais inclusiva, cocriada com paratletas e o CPB

Após patrocinar os Jogos Olímpicos de Paris — e se tornar uma das dez marcas mais procuradas pelo público, segundo pesquisa — a Havaianas lançou, nesta sexta-feira, 23, uma nova campanha para as Paralimpíadas 2024, que começam na próxima quarta-feira, 28, e vão até o dia 8 de setembro.

Como parte de uma estratégia que demandou um aumento de 40% nos investimentos em marketing, conforme informou Maria Fernanda Albuquerque, vice-presidente de marketing global da companhia à EXAME, a marca também é patrocinadora do Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) e fornecedora dos calçados oficiais dos atletas da delegação brasileira.

Com conceito criativo da DOJO e produção da Immigrant, a campanha tem como mote “Havaianas: o uniforme oficial de todos os brasileiros”. No comercial, que tem duração de 30 segundos, paratletas experimentam uma nova sandália adaptada, desenvolvida em colaboração com o CPB.

O filme também ressalta a identidade brasileira da companhia da Alpargatas e reforça o seu posicionamento como uma marca democrática e inclusiva, que serve como um ‘uniforme oficial’ para todos os brasileiros, com ou sem deficiência.

Assim como na Olimpíada, durante os Jogos Paralímpicos de Paris 2024, a delegação brasileira usará a nova sandália na cerimônia de abertura como parte do uniforme oficial. “Estamos extremamente orgulhosos de lançar um produto que é mais inclusivo, e ainda contribui diretamente para o esporte paralímpico no Brasil”, diz Albuquerque.

“Desenvolver um produto adaptado para atender o maior número de pessoas, com ou sem deficiência, prezando pela representatividade ao longo do processo, mostra que Havaianas é realmente o uniforme oficial de todos os brasileiros”, complementa a executiva.

A estratégia de marketing integrada da Havaianas para os Jogos Paralímpicos envolve um time de atletas e influenciadores. A DOJO foi responsável pela seleção e gestão dos atletas, incluindo Gabriel Araújo (natação), Edênia Garcia (natação), Esthefany Rodrigues (natação), Raíssa Machado (arremesso de dardos), Paulo Salmin (tênis de mesa) e Thiago Paulino (arremesso de peso).

Já a agência Galeria ficou encarregada pela estratégia digital, CRM e marketing de influência, incluindo a seleção da influenciadora Paola Antonini. Durante o período dos jogos, o squad produzirá uma série de conteúdos para as redes sociais da marca.

No TikTok, além da postagem do filme, será divulgado um conteúdo exclusivo de bastidores, em que os atletas comentam a importância da criação do produto e suas experiências durante a campanha.

Ampliação do portfólio

O novo modelo de sandália, que será adicionado ao portfólio permanente da Havaianas no Brasil, foi desenvolvido em colaboração com o CPB e paratletas para atender a diversas necessidades. Além disso, 7% das vendas serão destinadas ao Centro de Treinamento do CPB, contribuindo para o desenvolvimento do esporte paralímpico no Brasil.

O produto apresenta características especiais, como solado de borracha injetada — uma versão mais macia da borracha tradicional —, ponteira emborrachada para maior precisão de movimentos, tecidos macios que minimizam atritos e ajuste traseiro para maior firmeza em pés ou próteses. No e-commerce da marca, o novo chinelo está disponível na cor azul por R$ 149,99.

Durante o período das Olimpíadas (21/07 - 09/08), a Havaianas Brasil Logo foi o produto mais vendido do e-commerce, com um crescimento de 280% em comparação ao mesmo período de 2023. A abertura das Olimpíadas contou com um stunt de Luis Roberto na Globo, alcançando uma audiência 61% maior do que a de Tóquio 2021.

