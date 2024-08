Ferrero Rocher lança versão em barra do chocolate em nova campanha

A Ferrero Rocher anunciou uma nova campanha para divulgar a ampliação de seu portfólio no Brasil. Presente no país desde 1994 e conhecida pelos bombons de chocolate com avelã, a marca italiana - dona da Nutella, Kinder, TicTac e Raffaello - agora oferece uma versão em tabletes, disponíveis em três variedades: ao leite, branco e dark.

Com o conceito 'O prazer em se surpreender', a campanha exibe os novos produtos por meio de imagens impactantes, destacando a multisensorialidade do chocolate com avelãs crocantes, recheio aveludado e cobertura.

Com o apoio da agência Talent, a Ferrero Rocher desenvolveu uma campanha para anunciar as novidades por meio de televisão, mídias digitais, plataformas de streaming e mídia out of home (OOH).

Em alguns pontos de ônibus e mobiliários urbanos, a cenografia em tamanho gigante foi criada para promover uma maior interação do público com o novo produto. Além disso, a campanha inclui ações de e-commerce e ativações com influenciadores.

O lançamento conta ainda com a visibilidade dos produtos nas plataformas de streaming Netflix e MAX, visando alcançar os consumidores em diferentes momentos de sua rotina.

“Estamos entusiasmados com o lançamento e a nova campanha, tendo a oportunidade de oferecer uma nova experiência ao consumidor brasileiro. Um consumidor que valoriza a qualidade do nosso produto e que deseja consumir a marca em momentos complementares e mais informais”, diz Fabio Pessoa, diretor de marketing na América do Sul da Ferrero.

“Para o lançamento nós trouxemos ideias criativas que maximizassem o produto, realçando sua sensorialidade, seus sabores. As ativações realizadas foram pensadas para valorizar e ressaltar essas qualidades de maneira muito atrativa para o consumidor", afirma Gustavo Victorino, CCO da Talent.

Veja a coleção de sandálias Kenner da Anitta