Venda de cerveja recua, mas Ambev vê lucro crescer 7% no 3º trimestre

A Ambev (ABEV3) registrou lucro líquido ajustado (excluindo efeitos não recorrentes) de R$ 3,84 bilhões no terceiro trimestre de 2025. O valor é 7,4% maior que o registrado no mesmo período do ano passado.

O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortizações) ficou em R$ 7,06 bilhões, com uma ligeira queda de 0,1% na mesma base de comparação. A margem Ebitda foi de 33,9%.

A receita líquida, por sua vez, caiu 5,7% nesse mesmo intervalo, para R$ 20,85 bilhões.

Os volumes vendidos pela companhia recuaram 5,8% no trimestre. A maior queda foi no Brasil, de 7,9%. No país, os volumes de cerveja recuaram 7,7% e os de bebidas não alcóolicas, 8,6%.

A Ambev atribui o desempenho mais fraco a temperaturas abaixo da média no Sul e Sudeste, regiões onde o inverno havia sido atipicamente quente nos últimos dois anos, e uma pressão sobre renda no Norte e Nordeste.

No caso das cervejas, a companhia conseguiu um crescimento de receita por hect0litro (100 litros) da ordem de 6%, reflexo do ganho de market share de marcas premium e super premium. Cerveja sem álcool e bebidas não alcóolicas sem açúcar contrariam as tendências baixistas e ganharam força no trimestre, segundo a Ambev.

No Canadá, o volume foi 2% menor e na América do Sul como um todo, o recuo foi de 0,8%. O Caribe, por sua vez, registrou um aumento de volume, de 1,3%. Destaque para a Republica Dominicana, onde a cerveja ganhou participação de mercado.

O custo de produto vendido (CPV) consolidado da Ambev totalizou R$ 10,12 bilhões, uma redução de 7,8% na comparação anual.

O resultado financeiro da Ambev ficou negativo em R$ 1,08 bilhão, apresentado uma piora em relação aos R$ 681,5 milhões de um ano antes.

O fluxo de caixa das atividades operacionais totalizou R$ 6,9 bilhões, uma queda de R$ 1,2 bilhão na comparação anual, "principalmente devido a maiores tributos sobre a renda em base caixa", informou a Ambev.

A dívida líquida da companhia ficou em R$ 16,94 bilhões, ante R$ 26,384 bilhões um ano antes.