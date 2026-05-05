Como a Copa do Mundo pode ser o segundo Carnaval da Ambev em 2026

A Ambev quer transformar a Copa do Mundo de 2026 em uma segunda grande plataforma de vendas no ano, próxima do que o Carnaval representou para a companhia no primeiro trimestre.

"A gente nunca teve uma Copa com um portfólio tão completo", Daniel Wakswaser, vice-presidente de marketing da companhia. Marcas premium, cervejas zero álcool e drinks enlatados ajudaram a impulsionar os resultados da empresa nos três primeiros meses do ano. E essa mesma combinação é a aposta para turbinar vendas no carnaval.

Cada marca será trabalhada de um jeito no mundial. A Budweiser lança uma coleção de garrafas colecionáveis. A Michelob Ultra quer usar o evento para explicar ao consumidor brasileiro o que é a marca, uma cerveja de baixa caloria com 80% menos carboidrato do que uma convencional. A Brahma vai continuar na Copa com o mote que estreou no Carnaval, o "está liberado acreditar", apostando no otimismo em torno da seleção brasileira.

A grande novidade é o Flying Fish. A cerveja saborizada de origem sul-africana é patrocinadora oficial da Copa e a Ambev quer usar o torneio para fazer o produto ganhar escala. "A gente está dizendo que a Copa do Mundo é o Carnaval do Flying Fish", disse Daniela Cachich, presidente da unidade de negócios "Beyond Beer". A lógica é a mesma usada com o spritzer Brutal Fruit fevereiro.

Foi durante os blocos que a Ambev lançou a versão em lata da bebida. "Foi a partir daí que a gente assumiu a liderança do segmento premium de drinks prontos", disse Cachich. A ideia agora é repetir o movimento com o Flying Fish na Copa, com ativações nas fan fests para colocar o produto na mão do consumidor. A companhia também apostou alto na marca na última edição do Lollapalooza.

Wakswaser destacou que a Brahma fez uma escolha incomum neste ciclo. A marca começou a falar de Copa ainda durante o Carnaval. "A gente percebeu que o brasileiro está cético", admitiu o executivo, referindo-se ao clima em torno da seleção brasileira com um técnico estrangeiro.

A resposta foi levar o italiano Carlo Ancelotti fisicamente para os principais Carnavais do país. O técnico percorreu Salvador, São Paulo e Rio de Janeiro numa ação que a Brahma chamou de "intensivão de brasilidade", parte da campanha "Tá Liberado Acreditar".

Para Cachich, o que diferencia a estratégia da Ambev não é a quantidade de marcas, mas o fato de cada uma ocupar um espaço distinto na cabeça do consumidor. "O difícil não é ter muita marca. O difícil é ter muita marca bem posicionada e complementar", afirmou. A companhia usa dados do Zé Delivery para monitorar se os lançamentos estão trazendo consumidores novos ou apenas deslocando volume entre as próprias marcas.

Os resultados do primeiro trimestre dão respaldo ao otimismo. A Ambev registrou crescimento de receita líquida de 8,1% e de EBITDA ajustado de 10,1% na comparação com o mesmo período de 2025, acima do que o mercado projetava.