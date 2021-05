Gil do Vigor faz propaganda sobre Open Banking para o Santander

Depois de fechar publicidades para o Bis e a Vigor, Gilberto Nogueira, ex-BBB, estreou como garoto-propaganda do Santander neste domingo, 23, na Rede Globo e nas redes sociais.

SANTANDER VIGOROU !!! Estou nervoso e chorando de emoção. — GIL DA VIGOR 🎓 (@gilnogueiraofc) May 24, 2021

Gil pode não ter levado o primeiro prêmio no Big Brother, mas o economista mais popular do Brasil já conquistou diversos contratos de publicidade e também de emprego com a Globo.

Dessa vez, a campanha de 45 segundos mostra o economista explicando o novo sistema de open banking. "Vocês sabiam que o sistema bancário vai mudar?", fala ele na propaganda. "É fácil, é transparente, é liberdade para você deixar o seu dinheiro com quem te oferecer as melhores condições".

E não pode faltar, ao final, seu famoso bordão: "Brasiiiillll". Confira a campanha:

Sabe quem veio te contar sobre o Open Banking em primeira mão? Ele mesmo, o @gilnogueiraofc, o economista mais vigorento do Brasiiiil. Saiba mais: https://t.co/xq8QrKdbTM pic.twitter.com/jwCR00Dy12 — Santander Brasil (@santander_br) May 24, 2021

A publicidade foi lançada durante intervalo do programa Fantástico na Globo. Segundo o portal UOL, um espaço no intervalo de domingo pode custar R$ 975 mil.