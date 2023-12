Fluminense viaja com uniforme da Foxton para o Mundial de Clubes 2023

Campeão da Libertadores em 2023, o Fluminense embarcou para a Arábia Saudita nesta terça-feira, 12, para disputar o Mundial de Clubes da FIFA, que será realizado na cidade de Jidá, até o dia 22 de dezembro. O time do técnico Fernando Diniz escolheu a Foxton para vestir os jogadores e a comissão técnica do clube em seus uniformes de viagem.

Sob direção criativa de Marcella Mendes e Rodrigo Ribeiro, a marca carioca tem uma forte conexão com o futebol e resolveu tirar do papel um projeto antigo, que vai além de um patrocínio e leva para o esporte a sua expertise em produtos e alfaiataria, dando origem à parceria com o tricolor.

“Ficamos felizes em trabalhar com esse clube que orgulha o Brasil. Com a força, a história e a grandeza do Fluminense, um exemplo dentro e fora do campo. Vemos muita sinergia entre a Foxton, o clube e seus torcedores”, diz Rodrigo Ribeiro, diretor criativo da Foxton.

As roupas que serão usadas pela delegação de 50 pessoas combinam conforto e sofisticação, com duas propostas de looks ajustados sob medida. O traje viagem é composto por blazer Cidade e calça Cidade, que trazem uma modelagem clássica de alfaiataria com a flexibilidade do elastano, proporcionando uma peça versátil e confortável, em malha compactada que garante durabilidade e não amassa. Além da camiseta Pima, produzida com algodão Pima, considerado o melhor do mundo. O traje formal é composto por blazer e calça FXTN, um clássico de abotoamento duplo em sarja peletizada de toque macio.

Quando o Fluminense joga pelo Mundial de Clubes 2023?

O Fluminense entra em campo no dia 18 de dezembro.