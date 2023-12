Pretendido pelo Timão, Gabigol 'foge da curva' ao se aproximar do público com linha de produtos

Na contramão de boa parte dos ídolos brasileiros em atividade, o atacante Gabigol tem uma série de produtos inspirados em sua marca e que miram diferentes tipos de público, em especial, o infantil.

Nesta semana, o atacante voltou ao noticiário nacional após surgir um suposto interesse do Corinthians. O anseio pelo ídolo flamenguista já havia sido manifestado então presidente eleito do Timão, Augusto Melo.

Linha de produtos

O último lançamento de Gabi aconteceu há alguns meses e foi o livro "Minha História com o Gabigolzinho". Na obra, o personagem Gabigolzinho e os seus novos amigos, os tripulantes da nave Bookobee, apresentam a biografia do jogador e propõem atividades que convidam a criança a escrever, colorir e interagir, de forma lúdica, com a trajetória do seu ídolo.

Trata-se de um livro personalizável em que os personagens conduzem as crianças na produção de cada página a partir de um enredo. Os bookobees são viajantes intergalácticos que estão em busca de histórias extraordinárias para combater os “Oris”, vilões cibernéticos que estão roubando o poder da imaginação das crianças. Durante a sua jornada, eles conhecem o Gabigolzinho e o convidam para fazer parte da missão que irá combater o “Mal de Oris” e salvar a criatividade das crianças.

Não é a primeira vez que o jogador realiza algo do tipo. Em maio deste ano, ele divulgou o lançamento de um kit exclusivo para comemorar uma marca histórica: ao fazer o gol no empate em 1x1 contra o Racing, chegou aos 30 tentos na Copa Libertadores e se tornou, de forma isolada, o maior artilheiro brasileiro na história da competição. No mês passado, ele já havia anunciado o lançamento de novos produtos exclusivos com sua marca, como modelos com a marca Gabigolzinho e Lil Gabi, e a reformulação de sua loja oficial virtual, a a Gabigol Store.

O kit, que recebe o nome “Maior artilheiro brasileiro da América”, vai trazer itens exclusivos do atacante. O produto vai ter uma camisa 10 do Flamengo autografada pelo atacante, um patch especial com a marca do jogador, além de uma almofada e dois copos personalizados do ídolo.

"Nossos ídolos possuem uma força de exposição gigantesca e precisam usar prioritariamente para ações que tragam um mundo melhor, e obviamente, não vejo problema algum em utilizarem os seus melhores momentos para lançarem produtos que tragam retorno financeiro a eles e seus clubes. Vale lembrar que dependerá de cada contrato com as instituições, que são diferentes dependendo do atleta e do clube, mas sempre terão oportunidades a serem criadas com foco em conexão com os fãs e monetização. Aqui na Heatmap, estamos trabalhando arduamente na criação de projetos que conectem não somente de forma física, mas também, com ações de experiência que envolvam NFTs de experiência", explica Renê Salviano, CEO da Heatmap, empresa especializada em marketing esportivo e que também faz captação de contratos entre marcas, atletas, entidades e clubes.

Fenômeno de vendas entre o elenco flamenguista, Gabigol também reformulou a Gabigol Store, loja que traz novos modelos e itens como camisa autografada, lifestyle e peças do cotidiano. Um kit com patch especial, a pedido dos torcedores, também está à venda.

“As redes sociais possibilitaram que ídolos pudessem construir uma audiência própria e que não mais dependa exclusivamente do clube que jogam ou da entidade que representam. O passo de GabiGol na direção de monetizar essa base de fãs de maneira independente com produtos próprio se assemelha ao que já vimos em alguns ídolos dos esportes americanos”, opina Ivan Martinho, professor de marketing esportivo pela ESPM.

“É uma iniciativa interessante sim, porque normalmente os atletas não trabalham a sua marca pensando a longo prazo, priorizam somente os torcedores dos clubes em que estão jogando. Quem fura essa bolha, como é o caso do Gabigol, consegue alcançar novos públicos, construir uma marca pessoal forte e obter retornos significativos, seja em termos de imagem ou financeiros”, pontua Bruno Martins, coordenador de marketing da Penalty.

O projeto foi produzido pela família do atleta, em parceria com a 4ComM, empresa que gerencia a carreira do jogador, e também a SoÍdolos Oficial, que conta com outros produtos exclusivos do camisa 10.

“A imagem da maioria dos atletas do futebol no Brasil é mal trabalhada. É bom para o mercado ter cases com o do Gabigol, que através de produtos licenciados propiciam a aproximação com o fã, com o torcedor. Essas ações estratégicas fortalecem o elo entre ambos”, argumenta Fábio Wolff, sócio-diretor da Wolff Sports, empresa especializada na captação de marcas junto aos clubes, atletas, entidades e empresas.

Já Bruno Brum, CMO da agência End to End, empresa que conecta o torcedor à sua paixão e é um hub de soluções e engajamento para o mercado esportivo, o ídolo é um elo fundamental na relação clube-torcida. "Pessoas preferem se relacionar com outras pessoas. O Gabigol entendeu essa dinâmica e está bem à frente do mercado brasileiro quando o tema é construção de marca e imagem do mercado de jogadores, exatamente por ações como essa. A tendência é que outros players, assim como no mercado europeu e americano, tenham essas iniciativas", explica.