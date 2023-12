Quando o Fluminense estreia no Mundial? Veja datas e horários dos jogos

O Fluminense se prepara para sua estreia no Mundial de Clubes da FIFA, que está marcado para a próxima segunda-feira, 18. O momento decisivo promete ser intenso para o tricolor carIoca, que busca mais um título inédito para seu histórico.

O elenco está concentrado na preparação para o torneio desde a última quarta-feira, 6. O técnico Fernando Diniz e os jogadores devem embarcar para a Arábia Saudita nesta terça-feira, 12. O time aguarda a definição do seu adversário na estreia, podendo ser o Al Ahly, Al Ittihad ou Auckland City.

Como o Fluminense entra no Mundial?

Antes da viagem para disputar o Mundial, o último jogo do Fluminense foi contra o Grêmio, no Maracanã, pela última rodada do Brasileirão. No entanto, o time foi derrotado por 3 a 2.

A situação do Flu deixa alguns torcedores preocupados. Por outro lado, essa dúvida é praticamente uma tradição na participação dos times brasileiros no Mundial, pois há um histórico de resultados negativos entre eles antes de se despedirem para o torneio.

Em 12 partidas no Brasil, o Fluminense enfrentou sua sexta derrota, com quatro vitórias e apenas dois empates no jogo de despedida diante de suas torcidas.

Dentre os campeões anteriores, os dois últimos (Internacional e Corinthians) foram derrotados, enquanto o São Paulo, em 2005, venceu seu jogo de despedida.

No entanto, uma derrota não garante, nem mesmo para os supersticiosos, a conquista do título. Afinal, outros três times (Santos, Grêmio e Flamengo) que perderam em seus jogos de despedida não conseguiram levantar a taça.

Apesar do clima de tensão, o desfecho da competição pode surpreender, porque todas as equipes que deixaram o Brasil derrotadas, ao menos, chegaram à grande decisão do Mundial.

Datas e horários dos confrontos do Mundial de Clubes 2023

12/12/2023

15h - Al-Ittihad x Auckland City

15/12/2023

Jogo 2: Al Ahly x (Al-Ittihad x Auckland City )

Al Ahly x (Al-Ittihad x Auckland City ) Jogo 3: León x Urawa Reds

18/12/2023

Semifinal 1: Fluminense* x ( Al-Ahly ou Al-Ittihad ou Auckland City )

x ( ) Semifinal 2: Manchester City x (León x Urawa Reds)

22/12/2023

Terceiro lugar : Perdedor semifinal 1 x Perdedor semifinal 2

: Perdedor semifinal 1 x Perdedor semifinal 2 Final: Vencedor Semifinal 1 x Vencedor Semifinal 2

Quais clubes estarão no Mundial 2023?