De flores a hipopótamos: o que está por trás do novo posicionamento da Avianca Cargo

Principal operadora em diversos mercados do continente americano, a Avianca Cargo coleciona histórias curiosas. Pelos seus aviões de carga já passaram alguns “passageiros” inusitados, como ursos, tubarões, cavalos e até hipopótamos. Mas esses são apenas alguns exemplos de cargas transportadas pela empresa – a segunda companhia aérea do mundo (e primeira das Américas) a obter certificações da IATA (Associação Internacional de Transporte Aéreo) em quatro categorias: farmacêutica, fresco, animais vivos e baterias de lítio.

Essas licenças permitem que a Avianca Cargo atenda com um portfólio mais amplo seus clientes diretos, entre eles companhias de logística como DHL e FedEX, que consolidam cargas de clientes e buscam a forma mais eficiente de transportá-las.

“O nosso cuidado com cada tipo de carga é uma das coisas que nos diferencia”, destaca Diogo Elias, vice-presidente sênior e líder da Avianca Cargo. Outras questões valorizadas por quem contrata o transporte de carga, diz ele, são a malha aérea e o tipo de voo (se ele é direto ou com conexão), especialmente no caso de produtos perecíveis.

“A gente exporta muita fruta do Brasil, como abacate, papaia, limão, manga, gengibre. São produtos que precisam chegar ao destino o quanto antes para não perder valor”, diz Elias. O transporte de flores como as famosas rosas colombianas – outro carro-chefe da Avianca –, também exigem cuidados, como a exposição a uma temperatura de 2.8ºC durante o traslado para que não desabrochem antes da hora.

Novo posicionamento

Como resultado desse cuidado e de toda transformação pela qual vem passando no que diz respeito a tipos de cargas transportadas, ampliação de destinos, políticas ESG e investimentos em infraestrutura, a Avianca reuniu clientes e jornalistas em Miami durante o Air Cargo Forum, para anunciar seu novo posicionamento.

O slogan “Avianca Cargo, nós fazemos para você” é, segundo a empresa, uma “declaração de compromisso” para reafirmar o foco nas necessidades dos clientes e renovar a relação de confiança firmada com eles.

“Esse reposicionamento de marca é mais uma representação de tudo isso que a gente fez e de qual o nosso propósito”, destaca Elias. “Temos elevado nossos níveis de serviço, atualizado a nossa frota e melhorado nossas ofertas de produtos, enquanto asseguramos uma operação mais consistente e eficiente para que nossos clientes possam fazer crescer os seus negócios.”

Diogo Elias, vice-presidente sênior e líder da Avianca Cargo: “cuidado com cada tipo de carga é uma das coisas que nos diferencia”

Brasil: um mercado estratégico

O Brasil é o país em que a Avianca mais tem destinos e origens. O principal hub é Viracopos, em Campinas, mas a companhia área também transporta produtos – sobretudo ovos férteis (que podem ser incubados para gerar novos animais) e peças de indústrias como a automobilística – a partir de outros aeroportos em São Paulo, Rio de Janeiro, Manaus, Curitiba, Florianópolis e Vitória.

Desses locais saem, semanalmente, 6.000 toneladas de cargas – um crescimento de 15% nos últimos cinco anos. Os principais destinos são Bogotá, na Colômbia, México e Miami.

Bons ventos

Em termos de resultados, a Avianca Cargo segue decolando. Com a recuperação do mercado de importações de carga na América Latina e a renovação da sua frota (a empresa anunciou a incorporação de quatro aeronaves A330-300/200 P2F até 2026), a companhia fechou o terceiro trimestre de 2024 com um crescimento de 5% em seu fator de ocupação em relação ao mesmo período do ano anterior.

Ao todo, são mais de 75 destinos com 220 voos de carga semanais junto com mais de 1.400 voos de passageiros.

E para que o transporte ganhe mais eficiência segurança, a companhia implementou estratégias avançadas de eBooking para melhorar a precisão das reservas e agilizar os processos da confirmação. Com isso, os clientes passam a ter acesso a uma série de serviços, incluindo itinerários, disponibilidade de voos e preços em tempo real.

Outra medida tomada no ano passado foram os investimentos em infraestrutura em seus principais terminais em Miami e Bogotá, aumentando a capacidade na alta temporada em 83%, e melhorando a eficiência média do tempo de entrega em 20%.

Voos mais sustentáveis

Por fim, em um setor que é responsável por boa parte das emissões de CO2, a Avianca Cargo firmou parceria com a empresa de tecnologia climática CHOOOSE™ para que seus clientes possam monitorar, rastrear e compensar as emissões de carbono do transporte de carga, apoiando projetos ambientais na América Latina. “Quando nosso cliente faz a compensação, damos um match, compensando o mesmo que ele para incentivar a redução”, explica Elias.

Além da parceria com a CHOOOSE™, a Avianca Cargo opera o Airbus A330, a frota de tamanho médio mais moderna com o menor impacto ambiental da região. Em linhas gerais, a frota da companhia aérea é aproximadamente 51% mais jovem do que a média de aviões de carga na América Latina, o que torna mais eficiente em termos de consumo de combustível e, portanto, menos geradora de gases causadores de efeito estufa.

*Gabriella Sandoval, de Miami. A jornalista viajou a convite da Avianca Cargo