Fini lança sua primeira linha de balas veganas

A fabricante de doces Fini anuncia sua entrada no mercado vegano com o lançamento da linha Frutiê, a primeira bala mastigável de pectina da marca. A previsão é que a novidade, produzida na fábrica da Fini em Jundiaí, no interior de São Paulo, esteja disponível nos principais pontos de vendas do País e na loja online em novembro.

Com uma proposta de bala mastigável macia, a novidade terá três sabores: Sobremesas (torta de limão, morango cremoso e pavê de abacaxi), Frutas Sortidas (abacaxi, laranja, lima-limão e morango) e Frutas Vermelhas (cereja, framboesa e morango), nas versões 70 g e 200 g. Frutiê será também a primeira bala de embalagem unitária da Fini Brasil.

“É um passo importante para a Fini lançar um produto sem nenhuma origem animal e entrar em um mercado que é cada vez mais tendência. Com isso, conseguimos ampliar perfis de consumidores e abrir ainda mais competitividade no mercado”, diz Andrea Köhler, gerente de marketing da marca.

Segundo a marca, a linha Frutiê tem certificação da Sociedade Vegetariana Brasileira (SVB) e o selo de produto vegano em todas as embalagens. Segundo dados do IBOPE inteligência de 2018, 55% dos brasileiros consumiriam mais produtos veganos se estivessem indicados na embalagem.