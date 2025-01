João Fonseca perde para Lorenzo Sonego e é eliminado do Australian Open

O sonho de João Fonseca chegou ao fim no Australian Open. Em um jogo eletrizante de cinco sets, o brasileiro de apenas 18 anos perdeu, nesta quinta-feira, para o italiano Lorenzo Sonego, número 55 do mundo, por 3 sets a 2 (7/6, 3/6, 1/6, 6/3 e 3/6) em 3h41 de partida.

Diferentemente da primeira rodada contra o russo Andrey Rublev, nono do ranking, João foi mais exigido nos lados físico e mental diante de Sonego, que teve um desempenho extremamente sólido, com aces, curtinhas e subidas à rede. O brasileiro foi eliminado do Grand Slam em sua primeira partida de cinco sets na carreira.

Depois de o brasileiro ganhar o tie-break do primeiro set por 8/6, o italiano consegiu reagir rapidamente e fez 6/3 e 6/1 para virar a partida. Só que João também não se abalou com a desvantagem no placar e fechou o quarto set em 6/3, o que levou o duelo para a quinta e decisiva parcial.

Em um set parelho, Sonego fez 5/3 ao quebrar o saque do brasileiro e fechou o jogo no game seguinte. O adversário do italiano na terceira rodada é o húngaro Fabian Marozsan, 59º do mundo, que venceu o americano Frances Tiafoe por 3 sets a 2.