Felipe Neto e PicPay criam mundo exclusivo no jogo Minecraft

O youtuber e empreendedor Felipe Neto anunciou nesta segunda-feira, 15, o primeiro naming rights no jogo Minecraft em parceria com a marca PicPay.

Juntos, Felipe Neto e PicPay construíram uma área exclusiva dentro do jogo. A ideia do espaço é servir como um ambiente facilitador na jornada e que tenha elementos visuais semelhantes ao do PicPay – logo, QR Code e smartphone. Ao navegar pelo espaço, os jogadores poderão trocar mantimentos por esmeraldas (o dinheiro do game).

“O PicPay tem estudado como as marcas têm se posicionado dentro do eSports e como esse universo vem em um crescimento constante”, diz Cristianne Alves, executiva de marca do PicPay.

Ao alcançar 40 milhões de seguidores no YouTube, Neto promete liberar seu mapa do jogo para o público, que poderá ter o universo criado pelo influenciador como cenário para suas aventuras.

Até o momento desta publicação, o youtuber tinha 38,4 milhões de seguidores no canal. Já o vídeo com a novidade havia sido assistido por 1,3 milhão de pessoas em 5 horas.

eSPORTS

O jogo Minecraft possui 126 milhões de usuários ativos por mês e já vendeu mais de 200 milhões de cópias desde seu lançamento. Iniciativas como a PicPay podem lançar uma nova tendência no relacionamento entre marcas e jogos eletrônicos.

“A oportunidade de inserir a marca dentro do universo da minha saga é muito interessante. Os fãs do meu canal já sabem da minha parceria com a PicPay e sinto que esse projeto vai influenciar mais pessoas a instalar o aplicativo”, diz Felipe Neto.

O jogador poderá chegar ao Mundo PicPay por meio de uma passagem secreta no mapa de Neto. Por uma porta revelada no aparelho, o jogador será levado para outra dimensão, onde aldeões farão a troca de mantimentos (cenouras, beterrabas e batatas) por esmeraldas. Também haverá várias outras dinâmicas do jogo incorporadas ao lugar, como vendedores de garrafa de experiência e feitiços.

Para adquirir itens no jogo, os usuários Android do PicPay podem comprar créditos do Minecraft na Store do aplicativo.