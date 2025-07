Faster lança sprint de planejamento estratégico para destravar o marketing

Enquanto a maioria das empresas brasileiras ainda luta para tirar o marketing do piloto automático, uma nova iniciativa quer virar esse jogo — em apenas um dia.

A Faster, conhecida por acelerar a produção de design, vídeo e copy por meio de sua solução de creative operations para empresas de médio e grande porte, acaba de anunciar o lançamento de um novo serviço de Planejamento Estratégico de Marketing.

Em parceria com o consultor internacional Thiago La Torre, único representante da consultoria RIES na América Latina, o objetivo é apoiar empresas na transição do foco operacional para decisões mais estratégicas, baseadas em tendências de mercado e boas práticas atuais.

"Mensalmente, atendemos centenas de clientes e, além da produção de design, muitos nos trazem desafios relacionados à estratégia, desde prioridades de marca até campanhas de aquisição de clientes", diz Vitor Filipe, CEO da Faster. "Essa parceria vem justamente para preencher essa lacuna, ajudando líderes a tomar decisões com mais confiança e garantindo que, na outra ponta, a operação alcance os resultados esperados."

O dado que motivou a mudança

Em um levantamento inédito feito pela Faster em parceria com a EXAME, 60% dos profissionais de marketing afirmaram que passam a maior parte do tempo apenas reagindo a demandas internas, sem tempo para planejar ou revisar a estratégia da empresa. O estudo ouviu mais de 150 líderes de marketing no primeiro semestre de 2025.

A constatação foi o ponto de partida para o novo serviço: um sprint intensivo de um dia, focado em definir o plano de marketing para os próximos quatro meses, com orientação direta de um especialista externo.

O cérebro por trás da estratégia

Responsável pela estrutura e condução dos encontros está Thiago la Torre, que é autor da newsletter #M15. Ele é reconhecido no mercado por sua capacidade de se conectar com tendências — e, agora, estará pessoalmente envolvido em cada sprint.

“Planejamento estratégico não é sobre fazer uma lista de tarefas. É sobre escolher a direção certa, alinhar toda a equipe e garantir que os esforços da empresa estejam focados onde realmente importa”, explica o executivo.

Segundo ele, a metodologia aplicada combina análise de cenário, foco em diferenciação e definição clara de canais, mensagem e distribuição de verba — tudo com base nas prioridades específicas de cada negócio.

Imersão estratégica acessível

Embora envolva nomes de peso, o serviço foi desenhado para ser acessível. “Conseguimos estruturar um modelo que custa apenas 10% do valor médio de uma consultoria tradicional, sem abrir mão da profundidade ou da personalização. Tudo isso alinhado ao nosso propósito na Faster: dar celeridade à operação, aumentando a capacidade produtiva dos times de marketing, sem inflar custos”, afirma o CEO da Faster.

O sprint pode ser contratado de forma pontual por empresas que já atuam com a Faster — ou por qualquer empresa que esteja enfrentando um momento de reposicionamento, crescimento ou reestruturação.

Ferramenta gratuita e curso aberto

Como parte do lançamento, a empresa também irá liberar um modelo gratuito de planejamento estratégico de marketing, além de um curso online exclusivo para inscritos na página do evento.

“Nossa intenção é que o maior número possível de profissionais tenha acesso a uma metodologia mais clara e estruturada. Mesmo quem não puder contratar o sprint pode aplicar parte do modelo por conta própria”, afirma Filipe.

Um novo hábito para o marketing brasileiro

A expectativa da Faster é que o sprint se torne uma prática recorrente dentro das empresas, com atualizações estratégicas a cada quatro meses. Para Thiago, esse ritmo é o ideal para alinhar marketing com negócio sem engessar demais a operação.

“É tempo suficiente para aprender com o que foi feito, ajustar as velas e seguir com mais confiança. Fazer isso só uma vez por ano é muito pouco. E fazer toda semana é demais”, diz.