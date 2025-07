Tuíte de milhões: como campanha da Fiat marcou o BBB 2023 mesmo sem patrocinar a edição

Após mais de 20 anos patrocinando o "Big Brother Brasil", em 2023 a Fiat adotou outra estratégia de comunicação e deixou o programa. No entanto, a marca ficou marcada na lembrança dos brasileiros e usou essa conexão em uma ação digital que marcou a história da empresa: a campanha “BBB Tweet”.

Com poucos caracteres e praticamente zero investimento, a Fiat deu um carro para um seguidor no Twitter que comentou sentir falta da marca no programa. E tudo isso justamente no dia em que a empresa concorrente, a Chevrolet, estava em destaque na atração.

Desenvolvida com a agência Leo Burnett Tailor Made, a ação foi premiada com Ouro em Marketing em Mídias Sociais, no MMA Smarties Brasil 2024, e é o tema do 5º episódio da série de podcasts "Smarties: Criatividade Efetiva e Impacto de Negócios".

Ana Brant, diretora de storytelling e brand image da Stelantis, empresa que detém a marca Fiat, e Ligia Mendes, diretora de Criação da Leo Burnett Tailor Made, são recebidas por Juliana Pio, editora-assistente de marketing da Exame, para contar como um tuíte se transformou em um case vencedor.

"Quando a gente, em outras edições em que a Fiat estava presente, não aparecia nos primeiros momentos do programa, as pessoas perguntavam pela marca, sentiam a nossa falta. Então, a gente sabia que naturalmente isso iria acontecer. E o que a gente fez foi se preparar e tentar prever que situações que a gente ia encontrar quando o programa começasse com um de nossos principais concorrentes no programa", contou Brant.

"Essa ideia foi um react e fica parecendo para as pessoas que a gente tomou essa decisão do nada e não é. Tem um grande preparo para chegar até ali. Tem estudo de como vamos reagir, a quais comentários... tem toda uma estratégia. Não foi uma decisão de bate pronto, não tomamos essa decisão no dia e fomos para a mídia", comentou Mendes.

Saiba mais sobre o case, os bastidores e a construção dessa ação no videcast completo abaixo, que também está disponível no YouTube do Marketing Future Today e nos streamings de áudio, como o Spotify.

