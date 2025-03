Marketing Shots, o estudo da Faster que traduz os desafios do setor em oportunidades estratégicas

O marketing passou por transformações radicais. Nos últimos anos, as equipes precisaram fazer mais com menos, enfrentando custos de mídia mais altos e orçamentos reduzidos. Foi nesse cenário que nasceu o Marketing Shots, um estudo idealizado pela Faster e outros grandes players do setor, com o objetivo de antecipar tendências e mapear os movimentos que moldariam o mercado nos anos seguintes.

A primeira edição, lançada em 2024, reuniu mais de 75 insights em 14 categorias, destacando temas como multicanalidade, inteligência artificial e consistência na construção de marca. Muitas das previsões se confirmaram ao longo do ano, reforçando a relevância do estudo como um termômetro do mercado. Confira abaixo o que o Marketing Shots 2024 revelou.

Multicanalidade e IA como motores de eficiência

O estudo apontou que a inteligência artificial e a automação desempenhariam um papel crucial na personalização das experiências e no ganho de produtividade das equipes.

Thiago Rocha, head de growth da RD Station, destacou como essas tecnologias permitiram criar jornadas mais eficientes e estratégicas. “A automação e a multicanalidade garantem um relacionamento mais relevante para cada momento do cliente, enquanto a IA libera o time para focar em atividades de alto valor agregado, como análises estratégicas e geração de insights.”

Autenticidade e consistência como diferenciais competitivos

Outro insight validado em 2024 foi a importância da autenticidade e consistência na comunicação das marcas. Em um cenário onde o público está cada vez mais seletivo, estratégias como community-led growth ganharam força, criando laços mais genuínos entre empresas e seus consumidores.

Integração entre branding e performance

A pesquisa também indicou que a separação entre branding e performance está ficando no passado.

Em 2024, as marcas mais bem-sucedidas foram aquelas que conseguiram construir presença forte e, ao mesmo tempo, mensurar com clareza o impacto das ações no resultado do negócio.

O 'básico bem feito' como diferencial

Se por um lado as empresas apostaram em inovação, por outro, um dos principais aprendizados foi que estratégias sólidas e bem executadas continuam sendo fundamentais.

No relatório, Gabriel Mineiro, fundador do GLA, reforçou essa visão: "A cultura de experimentação deve andar de mãos dadas com estratégias bem posicionadas. O que diferencia uma marca no longo prazo é a consistência."

E o que vem em 2025?

Agora, em 2025, o Marketing Shots retorna ainda mais robusto. O estudo foi transformado em uma pesquisa quanti-qualitativa, trazendo dados inéditos do dia a dia dos profissionais de marketing. Além de mapear tendências, a pesquisa explora questões como:

Quais fontes os profissionais de marketing mais confiam para identificar tendências?

Qual a média de investimentos mensais das empresas em diferentes canais?

Quais os principais desafios enfrentados pelas equipes de marketing?

O estudo de 2025 não apenas aprofunda os aprendizados da edição anterior, mas também busca oferecer um material estratégico para ajudar marcas e profissionais a navegarem em um mercado cada vez mais dinâmico e competitivo.

“Com o Marketing Shots, queremos oferecer uma ferramenta estratégica para que marcas tomem decisões mais conscientes e alinhadas às novas dinâmicas do mercado. Isso está totalmente conectado com a nossa proposta de valor na Faster: impulsionar e acelerar times de marketing por meio de soluções criativas inteligentes”, diz Vitor Filipe, CEO e cofundador da Faster, plataforma de operações criativas que atende empresas como SAP, Heineken, L’Oréal e Nike.

O Marketing Shots 2025 também conta com parceiros estratégicos de mídia, como EXAME, Marketing em 15 Minutos (M15) e Growth Insight, ampliando o alcance e a relevância do estudo.

Além disso, a Faster levará o estudo para mais de mil alunos de MBA da Exame Saint Paul, uma das principais escolas de negócios do país. O público, composto por líderes de grandes empresas, terá acesso exclusivo aos insights do relatório, consolidando ainda mais a relevância do estudo no cenário nacional.

O estudo chega em um momento crucial, onde as decisões estratégicas precisam ser cada vez mais baseadas em dados e análises reais, mas sem perder o toque humano que conecta marcas e consumidores.

Última chance para participar do Marketing Shots

O Marketing Shots é um convite para refletir, aprender e ajustar rotas em um mercado que exige inovação, consistência e, acima de tudo, relevância. A edição de 2025 promete ser uma ferramenta essencial para profissionais que buscam se destacar e para marcas que desejam criar conexões duradouras com seus públicos.

Além de responder à pesquisa, que encerra suas inscrições em março, os participantes do Marketing Shots têm uma oportunidade especial: é possível enviar um insight sobre o mercado e, caso selecionado, ter sua publicação no estudo. Para participar, basta enviar uma mensagem direta nas páginas oficiais da Faster nas redes sociais.

Já para participar da pesquisa – e receber o relatório completo antecipadamente –, é preciso acessar esse link.