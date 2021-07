Fast Shop comemora 35 anos com descontos em TV, iPhone e mais

A varejista Fast Shop comemora 35 anos com ações promocionais, mais de 40% de desconto, frete grátis e entrega em até 2 horas para itens de pequeno e médio porte em mais de 20 cidades.

Nesta quinta-feira, 29, dia oficial da comemoração os descontos podem ser ainda maiores. Além disso, a rede disponibiliza no aplicativo uma ferramenta que viabiliza a comunicação dos clientes com um dos vendedores das lojas Fast Shop. No canal, é possível conduzir a negociação, receber consultoria técnica e finalizar a compra, tudo de maneira remota e assistida.

O pagamento via Pix nas mais de 80 lojas físicas da rede, e no site, também dão acesso a condições e descontos exclusivos. E, além disso, clientes Santander têm condições como parcelamento em até 18 vezes, nas compras pelo site.

Algumas ofertas

Panela elétrica Tramontina By Breville Wok Chef - De R$ 1.599,00 por R$ 690,83 à vista

Caixa de som Bluetooth Philips Vintage com potência de 10 W - De R$ 799,00 por R$ 349,00 à vista

Lava-louças Brastemp inox com 14 serviços, seis programas de lavagem e função smart sensor - De R$ 4.999,00 por R$ 3.999,00 à vista

E ainda:

Smart TV 4K LG LED 82” Google assistente Alexa, smart magic e Wi-Fi - 38% de desconto

Samsung Galaxy A31 preto, Tela de 6,4'', 4G, 128 GB - 38% de desconto

iPhone 11 branco, com tela de 6,1", 4G, 128 GB e câmera de 12 MP - 25% de desconto

Teclado Gamer HyperX Alloy Core, RGB, ABNT2 - 34% de desconto

Secador de cabelo Gama Italy Marula com duas velocidades e 2400 W - 31% de desconto

