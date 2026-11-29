Aos 45 anos, um profissional pode acumular duas décadas de experiência, conhecer profundamente seu setor e dominar processos complexos.

Ainda assim, a chegada de novas ferramentas de inteligência artificial pode colocá-lo diante de atividades para as quais sua formação original oferece poucas referências.

A situação alimenta dúvidas sobre a capacidade de adaptação dos trabalhadores mais experientes.

Pesquisas recentes, entretanto, apresentam um quadro mais complexo, no qual idade, oportunidades de aprendizado e características das funções exercidas influenciam a adoção da tecnologia.

Os resultados ajudam a questionar a ideia de que a familiaridade com inteligência artificial depende exclusivamente da geração à qual o profissional pertence.

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O que os dados revelam sobre profissionais mais experientes?

Uma pesquisa realizada pela Ipsos para a organização americana CWI Works, em julho de 2026, identificou que 71% dos participantes entre 46 e 61 anos já haviam utilizado inteligência artificial generativa.

Entre os millennials, de 30 a 45 anos, o percentual foi de 74%, uma diferença de apenas três pontos percentuais.

O levantamento, realizado com 1.842 adultos nos Estados Unidos, também mostrou que 41% dos integrantes da geração X demonstravam grande interesse em aprender competências relacionadas à IA e às tecnologias digitais.

Os números indicam familiaridade crescente, embora a pesquisa tenha medido a utilização das ferramentas, e não a velocidade de aprendizagem de cada geração.

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Por que ainda existem diferenças entre as idades?

Dados da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) mostram que trabalhadores mais velhos participam menos de atividades de capacitação.

No relatório Employment Outlook 2025, a entidade identificou que profissionais de 55 a 65 anos tinham probabilidade sete pontos percentuais menor de participar de treinamentos do que aqueles entre 25 e 34 anos, mesmo considerando pessoas com escolaridade e ocupação semelhantes.

A diferença pode limitar o contato com novas ferramentas e dificultar a atualização profissional

Como a experiência pode ajudar no uso da IA?

Profissionais experientes acumulam conhecimentos sobre clientes, processos e decisões que podem contribuir para avaliar respostas produzidas por sistemas de inteligência artificial.

Na análise de um relatório financeiro, por exemplo, a familiaridade com o funcionamento da empresa ajuda a reconhecer resultados incompatíveis com o histórico do negócio.

Esse repertório pode favorecer uma utilização mais criteriosa da tecnologia, embora não existam evidências suficientes para afirmar que trabalhadores acima dos 45 aprendam IA mais rapidamente.

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Como continuar competitivo depois dos 45?

A atualização pode começar pela identificação de atividades profissionais que já utilizam inteligência artificial ou apresentam possibilidades concretas de automação.

Cursos e formações específicas ajudam a compreender as funcionalidades das ferramentas, enquanto exercícios ligados à própria área permitem desenvolver familiaridade com suas aplicações.

Outra oportunidade está na troca de conhecimentos entre gerações.

Profissionais mais jovens podem compartilhar experiências com novas tecnologias, enquanto colegas experientes contribuem com conhecimentos sobre o negócio.