Estrela da Casa: conheça as marcas patrocinadoras do novo reality da TV Globo

Em comemoração aos 90 anos da marca, a Perdigão anunciou patrocínio ao 'Estrela da Casa', reality show musical da TV Globo. Mas a marca de alimentos da BRF não está sozinha. Seguindo uma premissa semelhante ao Big Brother Brasil e ao The Voice, o novo programa da emissora estreou nesta terça-feira, 13, com mais de dez empresa parceiras, a exemplo de Mercado Pago, que promoveu a primeira prova de resistência, vencida por Lucca nesta quarta, 14.

Comandado pela apresentadora Ana Clara, o reality pretende revelar novos talentos da música brasileira. Os 14 participantes ficam confinados em uma casa — a estrutura, inclusive, é a mesma que a da casa do BBB — e competem em provas de música e resistência, muitas delas, patrocinadas pelas marcas parceiras.

No total, a Globo vendeu cotas comerciais para 13 anunciantes: Budweiser, Mercado Pago, Mercado Livre, L’Oréal, Perdigão, EstrelaBet, Comfort, Dove, Brilhante, Hellmann’s, Midea, Kwai e Ballantines.

As cotas principais tinham preço de tabela de R$ 45,9 milhões, sem considerar descontos. Já as cotas Top de 5 segundos 'Acorde' e 'Compasso', custavam R$ 16,9 milhões cada.

As cotas principais incluem Mercado Pago, L'Oréal Paris, Budweiser, Perdigão, Mercado Livre e EstrelaBet. Comfort adquiriu a cota Top Acorde, e Dove, a Top Compasso. L'Oréal Paris, Brilhante, Hellmann's e Midea optaram pelos combos de Segmento; Budweiser, Mercado Pago e Kwai, pelos combos Dinâmica; e Ballantines pelo combo Avulso.

A Perdigão, por exemplo, realizará ativações especiais durante o programa com o objetivo de destacar seus produtos e a versatilidade de portfólio. As ações integram a nova campanha da empresa, lançada no último dia 4, que vem acompanhada da renovação da identidade visual, do logotipo e da assinatura “Perdigão. O sabor de comer juntos”.

“O patrocínio se alinha à estratégia da Perdigão de criar conexão emocional com os espectadores. Estamos entusiasmados com esta ação, que representa nosso maior investimento de marketing no ano em que celebramos os 90 anos da marca", diz Luiz Franco, diretor de marketing e inovação de marcas da BRF.

A EstrelaBet também estará presente em ativações ao longo do programa. Além do patrocínio, a empresa de apostas esportivas lança a campanha ‘Se tem hit, tem Estrela’, que vai envelopar todas as ações de forma 360⁰. Influenciadores de diversos segmentos irão ampliar o alcance e a visibilidade do programa e de suas ações especiais durante a temporada.

O Kwai, por sua vez, será responsável por ações de recompensa do Hitmaker, presentes semanais oferecidos ao participante que tiver a música mais ouvida no período nas plataformas digitais que contabilizam as reproduções.

Essa é a segunda parceria do Kwai com um reality show da Globo. A primeira, com o BBB 24, trouxe bons resultados. Durante os três meses do programa, o app de vídeo foi a oitava marca mais citada, com 87,2 mil menções nas redes sociais, sendo TOP 1 por 5 dias e TOP 5 por 26 dias.

“Com o ‘Estrela da Casa’, acreditamos que o sucesso dos resultados alcançados com o BBB 24 se repetirá", afirma Claudine Bayma, diretora-geral do Kwai Brasil.

Tanto Mercado Livre quanto Mercado Pago buscam visibilidade e engajamento com os consumidores usando como elo de conexão a música no contexto de entretenimento.

Em uma pesquisa realizada com mais de 4 mil usuários do Mercado Pago, 1 a cada 4 clientes do banco digital assistem reality shows. O momento preferido para 40% dos entrevistados são as provas e competições.

“Ingressamos na primeira edição do reality apresentando a força do nosso ecossistema, unindo varejo e banco digital, agregando entretenimento a experiências únicas de compra e uso de serviços financeiros”, afirma Iuri Maia, head de branding do Mercado Livre.

“A participação no programa é uma continuação da estratégia de estar mais próximos dos brasileiros através da música. Só em 2024, o Mercado Pago já liderou grandes projetos ligados a esta frente, como Carnaval, Circuito Sertanejo”, complementa Felipe Castano, diretor de marketing do Mercado Pago no Brasil.

1 /14 Thália: Cantora carioca e agente de saúde que representa o R&B e a força da favela (Thália: Cantora carioca e agente de saúde que representa o R&B e a força da favela)

2 /14 Matheus Torres: Mineiro que se encontrou no soul e blues após muitas reviravoltas na vida (Matheus Torres: Mineiro que se encontrou no soul e blues após muitas reviravoltas na vida)

3 /14 Nicole Louise: Ex-jogadora de basquete que quer se firmar como cantora pop com levada sertaneja (Nicole Louise: Ex-jogadora de basquete que quer se firmar como cantora pop com levada sertaneja)

4 /14 Lucca (Lucca: Sertanejo goiano que busca projeção nacional com seu talento e perfeccionismo)

5 /14 MC Mayarah: Camelô carioca que sonha em transformar o funk em um futuro melhor para seu filho (MC Mayarah: Camelô carioca que sonha em transformar o funk em um futuro melhor para seu filho)

6 /14 Leidy Murilho: Cantora gospel capixaba que traz o groove e o pop para o seu repertório (Leidy Murilho: Cantora gospel capixaba que traz o groove e o pop para o seu repertório)

7 /14 Califfa: Carioca multifacetado que quer sair dos bastidores e brilhar no palco (Califfa: Carioca multifacetado que quer sair dos bastidores e brilhar no palco)

8 /14 Nick Cruz: Pedreiro capixaba que vê na música pop a chance de mudar de vida (Nick Cruz: Pedreiro capixaba que vê na música pop a chance de mudar de vida)

9 /14 Unna X: Filha de brasileiros, mistura pop e muita personalidade entre EUA e Brasil (Unna X: Filha de brasileiros, mistura pop e muita personalidade entre EUA e Brasil)

10 /14 Evellin: Dentista e cantora mineira conhecida como a Doutora do Sertanejo (Evellin: Dentista e cantora mineira conhecida como a Doutora do Sertanejo)

11 /14 Gael Vicci: Ator e cantor carioca apaixonado por MPB e pop, sempre ligado no 220 volts (Gael Vicci: Ator e cantor carioca apaixonado por MPB e pop, sempre ligado no 220 volts)

12 /14 Ramalho: Rapper de São Paulo que luta para fazer seu nome na cena nacional do rap (Ramalho: Rapper de São Paulo que luta para fazer seu nome na cena nacional do rap)

13 /14 Heloísa Araújo: Artesã alagoana que traz o sertanejo com um toque indígena para a competição (Heloísa Araújo: Artesã alagoana que traz o sertanejo com um toque indígena para a competição)

14/14 Rodrigo Garcia (Rodrigo Garcia: Garçom manauara que busca no forró a chance de mudar a vida da família)

Como funciona o programa

O 'Estrela da Casa' combina as dinâmicas de BBB e The Voice em uma competição que une música e confinamento. Com transmissão 24 horas no Globoplay, os episódios vão ao ar diariamente na TV Globo, logo após a novela das 21h, Renascer. O reality reúne 14 participantes com diferentes personalidades, estilos e profissões fora do meio artístico, cada um defendendo um estilo musical fixo ao longo do programa.

Ao longo de 51 dias, os competidores disputam um prêmio de R$ 500 mil, além de um contrato com gravadora, gerenciamento de carreira, álbum completo e turnê pelo país. A interação direta do público ocorre por meio de votação popular.