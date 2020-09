Emicida faz propaganda do programa de voluntariado da Ambev

O rapper Emicida foi o escolhido para narrar a nova campanha do VOA, programa de voluntariado da Ambev que compartilha conhecimento em gestão com organizações sociais. A campanha contará histórias de pessoas impactadas pelo trabalho voluntário e trará na voz do cantor uma mensagem escrita por ele sobre resiliência e inclusão.

A campanha foi divulgada nas redes sociais do VOA e da Ambev para posicionar o programa como uma grande plataforma de visibilidade às narrativas reais das comunidades em que atua.

Nomeada “Histórias que VOAM”, a campanha foi lançada no Dia Nacional do Voluntariado, celebrado no último dia 28 de agosto, na cidade de São Paulo com projeções simultâneas em quatro prédios da Rua Augusta. As imagens foram feitas durante a noite e retrataram as histórias de um fundador de ONG, de uma mentora da Ambev, além de um jovem beneficiado pelo programa.

A ação foi organizada de maneira conjunta pelo time de marketing institucional da Ambev com a agência de publicidade SunsetDDB e o Movimento Observador Criativo (Mooc), agência híbrida de cultura e tecnologia social, criada por profissionais negros, com foco em impacto cultural para ações relacionadas à diversidade, representatividade e soluções quaisquer que envolvam criatividade.

“Com essas projeções, mostramos como o VOA já contribuiu com a transformação de muitas vidas e já fez muitas histórias voarem pelo país. Por isso, nada mais justo do que construir essa campanha do início ao fim com personagens que também carregam histórias transformadoras. Ações como essa mostram que, quando as pessoas se juntam por causas genuínas, o impacto e a transformação são muito maiores na nossa sociedade”, conta Alexandre Costa, diretor de marketing institucional da Ambev.

Os vídeos das projeções e de cada personagem também serão compartilhados nas redes sociais do VOA. Essa nova identidade do programa abre espaço não só para as pessoas contarem como tiveram suas vidas transformadas como também para engajar a sociedade com as principais causas do trabalho voluntário e do terceiro setor.

“Nosso maior desafio foi encontrar um conceito forte para mostrar o impacto positivo do VOA na sociedade brasileira. O #HistoriasQueVoam sintetiza muito bem a dimensão desta inciativa da Ambev. É também um conceito que se insere de maneira muito pertinente na ideia de usar a projeção de imagens para mostrar as narrativas do VOA, com mensagens de esperança e histórias de verdadeiras conquistas”, diz Bianca Bizello, head de marcas e negócios da Ambev na SunsetDDB.

Além desses personagens, outras histórias transformadoras serão retratadas até o final do ano nas redes sociais do VOA com o objetivo de posicionar o programa como uma grande plataforma de aprendizagem em gestão para ONGs de todas as regiões do país.

Para isso, o Mooc, reconhecido por se tornar um grupo de criatividade e representatividade negra, assumiu a produção audiovisual dos conteúdos e fará a seleção de dez histórias de representantes de ONGs, de mentores da Ambev e de pessoas beneficiadas pelas organizações.

“Por sermos uma agência que viabiliza o crescimento de profissionais emergentes na área de comunicação e artes, para nós, trabalhar com a Ambev e o projeto VOA, que compartilha conhecimentos de gestão com as ONGs, faz muito sentido, pois, vemos de fato, a junção de pessoas que acreditam na mesma mudança, em prol e benefício dela, fazendo com que essas novas possibilidades tenham uma força maior e também trazemos um maior reconhecimento e visibilidade para esses profissionais”, afirma Catarina Martins, co-fundadora e Fotógrafa do Mooc.

Pensando em ampliar o impacto positivo na sociedade, o VOA também disponibilizou uma plataforma gratuita com aulas online sobre gestão para ajudar organizações sociais de todo o país a enfrentar os impactos socioeconômicos causados pela pandemia de covid-19 no Brasil.