Duo, do Duolingo, e Boletinho, da Serasa, disputam no ringue qual score importa mais

Duo e Boletinho, mascotes do Duolingo e da Serasa, vão subir ao ringue de boxe para um embate decisivo para descobrir qual score (pontuação) é mais importante para os brasileiros: o do aprendizado de idiomas ou o do crédito.

A brincadeira faz parte da campanha “Score x Score”, criada pela agência Jotacom, que recorre ao humor para aproximar o público de dois temas que fazem parte do dia a dia, dominar uma nova língua e cuidar das finanças pessoais.

A disputa começou com provocações entre os mascotes nas redes sociais e vai ganhar vida em um ringue com data e hora marcadas, acompanhada de toda a preparação típica de uma grande luta.

“Em nossas comunicações, sempre buscamos dialogar com os brasileiros de forma leve, atual e próxima da realidade. Nada melhor do que unir forças com uma marca tão presente no cotidiano, como o Serasa. O score deles já é um velho conhecido, agora é hora de mostrar que o score do Duolingo também pode fazer parte das prioridades”, diz Analigia Martins, diretora de marketing do Duolingo no Brasil.

A campanha simula o clima de uma competição esportiva para engajar o público de forma descontraída enquanto reforça a importância de manter a pontuação em alta, seja no aprendizado ou na saúde financeira.

O chamado score do Duolingo é uma funcionalidade do aplicativo que acompanha o progresso dos usuários no aprendizado de idiomas, com base no CEFR (Quadro Europeu Comum de Referência para Línguas). A pontuação, que varia até 160 pontos, serve para posicionar os alunos na trilha de aprendizagem conforme suas habilidades e conhecimentos no idioma.

Já o score do Serasa, que varia de 0 a 1000, é uma referência comum no cotidiano dos brasileiros e avalia a probabilidade de o consumidor pagar suas contas em dia nos próximos seis meses. Trata-se de um modelo estatístico de análise de risco de crédito, que considera informações como consultas ao CPF, histórico de pagamentos, dívidas e outros dados financeiros.

“Na Serasa, entendemos que a educação é fundamental para a saúde financeira dos brasileiros. Encontrar o Duolingo e unir forças para levar nossas mensagens de forma leve e divertida é um passo importante para ampliar nossa missão no Brasil" diz Gabriela Siqueira, coordenadora de marketing da Serasa.

A campanha foi concebida para estimular a criação de conteúdo pelos próprios usuários (UGC — User Generated Content), promovendo engajamento por meio de enquetes, comentários e torcida virtual pelos mascotes. A expectativa é que a identificação com os personagens amplie o alcance e fortaleça a mensagem.

Nos perfis oficiais do Duolingo e da Serasa, outras marcas já entraram na brincadeira, interagindo com humor e espontaneidade. “Nessa briga eu torço pela briga”, afirmou a Heinz. A Freecô comentou: “Brigar? Gente… respira fundo, solta o pum e usa FreeCô”. A Sprite declarou: “Estamos do lado da briga (Serasa não negativa o adm PF)”. Já a Above, marca de desodorantes, afirmou: “Não gostamos de briga, mas se for por esporte a gente apoia. E não esqueçam de se proteger com Above”.

A luta simbólica será publicada no dia 23 de julho nos perfis oficiais das marcas (@duolingobrasil e @serasa). “Queremos reforçar que aprender um novo idioma pode e deve ser tão importante quanto cuidar da saúde financeira. E não há ninguém melhor do que nossos mascotes para transmitir essa mensagem”, afirma a diretora de marketing do Duolingo no Brasil.

A ação faz parte de uma movimentação mais ampla das marcas em direção a campanhas digitais cocriadas com a comunidade, com foco em engajamento orgânico e conversas culturais que dialogam diretamente com hábitos cotidianos da audiência.

“Quando pensamos em autoridade em score no Brasil, hoje, pensamos no Serasa. A parceria parecia natural, mas a execução precisava ser tudo, menos óbvia. Por isso, criamos esse embate, que só poderia terminar de um jeito: com o Duo chamando para a briga mais um mascote icônico do país”, diz Matheus Mendes, diretor de Criação da Jotacom.