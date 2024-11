Drive In-terlagos exibe série 'Senna' com telão, orquestra e passeio pelo autódromo

Guaraná Antarctica lançou mais uma ação de marketing para celebrar os 30 anos do legado de Ayrton Senna em 2024: o 'Drive In-terlagos'. A experiência imersiva será realizada no Autódromo de Interlagos, na zona sul de São Paulo, nos dias 30 de novembro e 1º de dezembro, com a exibição dos dois primeiros episódios da minissérie Senna, produzida pela Netflix e protagonizada por Gabriel Leone.

O evento, que acontece logo após o lançamento da série na plataforma de streaming no dia 29 de novembro, permitirá que os participantes façam um trajeto de carro pelo autódromo, incluindo a famosa curva 'S do Senna', antes de estacionar em frente a um telão de 17 metros. Além das exibições, o público poderá assistir à Orquestra de Heliópolis, que tocará ao vivo o 'Tema da Vitória' antes de cada sessão.

Os ingressos custam R$ 100 e toda a renda será revertida ao Instituto Ayrton Senna, organização que mantém o legado social do piloto. No local, também haverá venda de pipoca e Guaraná Antarctica, bebida associada à trajetória pessoal do piloto.

“Com o 'Drive In-terlagos', queremos proporcionar uma experiência única e imersiva, que une entretenimento, emoção e uma verdadeira viagem ao legado de Senna, em um dos lugares mais emblemáticos de sua carreira”, diz Guilherme Poyares, head de marketing de Guaraná Antarctica.

Campanha publicitária reforça parceria com Netflix

Como parte da ativação, Guaraná Antarctica lançou um filme publicitário que amplia a parceria com a Netflix. O comercial apresenta um áudio icônico de Ayrton Senna, regravado por Gabriel Leone, em uma volta no circuito de Interlagos durante um treino em 1994.

A narrativa é acompanhada por imagens de diferentes gerações percorrendo o autódromo, destacando a conexão emocional entre Senna e o público brasileiro.

Minissérie explora trajetória e personalidade de Ayrton Senna

Com seis episódios, a minissérie 'Senna' aborda a carreira do tricampeão mundial de Fórmula 1 desde seus primeiros passos no kart até o trágico acidente no Grande Prêmio de San Marino, em 1994. A produção é assinada pela Gullane, dirigida por Vicente Amorim e Julia Rezende, com apoio da Senna Brands e da família do piloto.

Quais as datas e horários do Drive In-terlagos?

O 'Drive In-terlagos' contará com duas sessões por dia, no Autódromo de Interlagos. Os horários indicam o início da exibição dos episódios da minissérie Senna.

Sábado, 30 de novembro

1ª sessão: 19h20

2ª sessão: 22h30

1ª sessão: 18h20

2ª sessão: 21h30

Como retirar ingresso para o Drive In-terlagos?

O ingresso para o 'Drive In-terlagos' custa R$ 100,00 por veículo e pode ser adquirido no site Sympla.

Regras para retirada e participação: