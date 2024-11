Como a brasilidade no branding pode fortalecer as marcas no cenário global

Nosso país é um prato cheio para a criatividade. Os elementos culturais, históricos e sociais que definem a identidade do Brasil são uma força poderosa que ainda é muito subaproveitada na construção das marcas. O povo brasileiro é animado, colorido e festivo, e as marcas brasileiras têm grande oportunidade de utilizar a brasilidade para construir identidades fortes e competitivas no cenário mundial. Infelizmente, nossas características não são bem aproveitadas.

Marcas como Petrobras, Havaianas, Natura, Banco do Brasil e Guaraná Antarctica são exemplos positivos que demonstram como o alinhamento com a brasilidade pode resultar em sucesso. As empresas se conectam com os brasileiros porque estão alinhadas com a maneira como nos enxergamos – um povo alegre, festeiro, que gosta de estar unido e celebrar, além de valorizar as matérias-primas e origens brasileiras. As marcas mostram que o Brasil, com sua riqueza humana, cultural e ambiental, tem todas as condições de se destacar no cenário global.

Mesmo com o sucesso dessas empresas, a indústria brasileira perde muitas oportunidades de usar as características do país.

O ranking de valor de marcas da Brand Finance revela que não há empresas brasileiras entre as cem mais valiosas do planeta, e apenas três bancos brasileiros figuram no top 500. Essa realidade aponta para uma lacuna significativa pois, embora o país esteja entre as quinze maiores economias do mundo, a grande maioria das marcas brasileiras perdem importantes oportunidades. Para superar essa lacuna, é necessário um esforço coletivo, em que a brasilidade é reconhecida como uma vantagem competitiva. Acredito fortemente que podemos mudar essa história, trabalhando em conjunto para construir marcas capazes de nos posicionar nesse ranking.

As empresas brasileiras precisam explorar as características únicas da nossa identidade nacional e usá-las de forma estratégica para criar marcas que sejam não apenas conhecidas, mas admiradas mundialmente. Em eventos internacionais como as Olimpíadas de Paris 2024, o patriotismo do povo brasileiro fica à flor da pele. Atletas vitoriosos ganham destaque e grandes marcas, consequentemente, capitalizam o momento com campanhas específicas com destaque às nossas cores, identidade e características naturais.

Pesquisa realizada pelo Valometry - ferramenta para gestão contínua do branding da agência anacouto, que traz visibilidade das ações e resultados, medindo de forma integrada métricas de marca, negócio e comunicação - revelou que a visão dos próprios brasileiros quanto ao país é ambígua. Boa parte dos entrevistados demonstraram orgulho em relação ao povo do Brasil, mas se dizem decepcionados com a situação sócio-econômica e política.

Durante o estudo, ouvimos por várias vezes que “O melhor do Brasil é o brasileiro”, o que indica um forte sentimento de união e empatia. Em contrapartida, 54% dos brasileiros acreditam que somos um país isolado e 52% apostam que o Brasil não se desenvolve porque muda sempre de rumo. Como se não bastasse, 51% acham que os brasileiros gastam muito tempo brigando entre si.

Um aspecto fundamental da brasilidade é o valor dos nossos símbolos nacionais, que evocam sentimentos profundos de união, esperança e futuro. Apesar das divergências internas de opinião, há um sentimento que ecoa na cabeça e no coração de muitos brasileiros: a saudade de utilizar no cotidiano seus símbolos pátrios de modo desvinculado da política, como a camiseta da seleção brasileira de futebol ou a nossa bandeira. Esses elementos simbólicos, carregados de valores culturais e históricos, exerceriam um papel unificador da população, evocando sentimentos de identidade e pertencimento à nação. Infelizmente, foram associadas a movimentos políticos e ideologias.

Contudo, é importante observar que a percepção desses atributos pode variar de acordo com o contexto social e econômico de cada indivíduo. Nosso estudo identificou que há uma correlação entre instrução acadêmica e classe social e a maneira como os elementos ligados à identidade brasileira são reconhecidos. Pessoas com escolaridade e renda maiores tendem a associar mais atributos positivos ao Brasil, enquanto aqueles com menor escolaridade e de classes menos favorecidas têm uma percepção mais negativa. Esse dado ressalta a importância de um olhar inclusivo e abrangente ao se pensar na brasilidade como um elemento central para a construção de marcas.

Além disso, há um grupo que se destaca por sua positividade e esperança em relação ao Brasil e aos brasileiros, composto por mulheres, pretos/pardos e classes D e E. Esse grupo não apenas deposita maior confiança na capacidade dos brasileiros, mas também contribui para a evolução do país ao longo do tempo. Importante mencionar que ele forma uma parcela significativa da força de trabalho, criatividade, cultura popular e diversidade no Brasil. Apesar da falta de infraestrutura, acesso a serviços básicos e reconhecimento, o verdadeiro potencial de crescimento está na população do país.

Outro aspecto relevante para entender a complexidade da brasilidade é o reconhecimento dos nossos potenciais. Um exemplo claro é a Amazônia, que, além de ser um símbolo da nação, deve ser vista como uma vantagem competitiva do branding do Brasil. Reconhecer esse imenso mundo verde como uma fonte de desenvolvimento sustentável é um poderoso impulsionador para o país. A valorização dos atributos únicos da Amazônia e das demais regiões verdes do Brasil estabelece uma conexão relevante e impactante com o planeta, promovendo uma maior valorização e respeito pelas culturas nativas e tradicionais do país.

A tendência do brasileiro em se comparar constantemente com outros países, destacando o pior daqui frente ao melhor de lá, levanta a questão sobre até quando vamos resistir a abraçar nossa verdadeira identidade. O famoso “complexo de vira-lata” nos impede de ganhar algo construtivo nessa comparação. Também enxergamos o sucesso como algo excepcional, reforçando a ideia de que nossa norma é o fracasso, não o êxito. É essencial destacar e valorizar os aspectos positivos do Brasil e dos brasileiros, colocando-os como fonte de inspiração e projeção positiva.

O uso da brasilidade no branding nos permite enxergar as riquezas que permeiam nossa identidade nacional, reconhecendo a importância das culturas indígenas, afro-brasileiras e de todas as comunidades que contribuíram para moldar a diversidade que nos define. Ao valorizarmos essas raízes, estamos, na verdade, celebrando a essência do Brasil, uma nação que se construiu sobre uma base de pluralidade e resiliência. E temos de levar isso para o mundo.