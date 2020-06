Doritos Rainbow vai doar 1 real a cada “beijo” enviado por internautas

Depois de colorir o céu da Avenida Paulista, em São Paulo, no último domingo como homenagem a Parada LGBTI+, que aconteceu virtualmente, A marca Doritos, da fabricante de alimentos Pepsico, anuncia a campanha #1Kiss1Donation.

A cada beijo virtual enviado pelos internautas no site, o Doritos Rainbow doará R$ 1,00. A meta é arrecadar 1 milhão de reais em doações para 10 instituições LGBTI+. O México também participa da ação com a mesma mecânica, mas utilizando a hashtag #CuentaComigo.

A ação faz parte do lançamento do produto Doritos Rainbow, que desde 2017, é comercializado no Brasil em edição limitada com o objetivo de promover causas da comunidade LGBTI+.

A marca também faz parceria com a Rede Filantropia oferece cursos online gratuitos destinados a capacitação de projetos e instituições LGBTI+.

A campanha, criada pela AlmappBBDO, ficará no ar durante todo o mês de junho.