Donos do hit do momento, Brenno e Matheus 'descem para BC' em ação da Havan

Dona do hit do momento, a dupla Brenno & Matheus 'desceu' para Santa Catarina nesta segunda-feira, 23, para estrelar uma nova ação de marketing da loja de departamento Havan, a convite de Luciano Hang.

O empresário enviou um jato da empresa ao Paraná para buscar os cantores, que estouraram no cenário musical recentemente com “Descer pra BC”. Desde então, a canção entrou na lista das mais ouvidas do Brasil no Spotify e já ultrapassou 20 milhões de reproduções.

Em terras catarinenses, o trio seguiu para Balneário Camboriú, destino citado na música, onde gravaram vídeos na orla da praia, os quais foram divulgados nas redes sociais da varejista brasileira — considerada uma das três com a melhor comunicação nas redes sociais e com influenciadores, segundo análise da consultoria Datrix.

Depois, o empresário seguiu com os cantores para o Centro de Distribuição da Havan (CDH), em Barra Velha, e para o Centro Administrativo, em Brusque, onde foram recebidos pelos colaboradores no hall de entrada.

Hang anunciou que, para 2025, está prevista uma campanha de marketing com a participação de Brenno e Matheus nos primeiros meses do ano.

O empresário ainda aproveitou o destaque da ação para revelar a inauguração de novas megalojas da rede em 2025, nas cidades de Bagé (RS), Canoas (RS), Novo Hamburgo (RS), Paranaguá (PR), Toledo (PR), Goiânia (GO), Uruguaiana (RS) e Curitiba (PR).

Atualmente, a Havan tem 180 megalojas, espalhadas por 23 estados brasileiros e pelo Distrito Federal. Somente em Santa Catarina, a rede tem 44 megalojas.