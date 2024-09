MM 2024: As maiores empresas do Brasil

Já se imaginava que dificilmente a Petrobras teria outro ano tão espetacular como o de 2022, quando atingiu um lucro líquido de 190 bilhões de reais, equivalente a um crescimento de 77% em relação ao ano anterior. Foi o recorde na história da companhia. Ainda assim, a maior empresa brasileira não tem do que reclamar. Em 2023, o lucro líquido ficou em pouco mais de 125 bilhões de reais, o segundo melhor resultado de sua trajetória, e a receita superou os 511 bilhões.

Mesmo em um contexto internacional tão desafiador, com disputas comerciais e conflitos armados, a Petrobras conseguiu manter bons resultados graças aos recordes operacionais ao longo do ano passado e à bem-sucedida estratégia comercial para diesel e gasolina.

No conjunto, as 1.000 empresas listadas no Ranking EXAME MELHORES E MAIORES 2024 registraram 8,28 trilhões de reais em receita líquida no ano passado, um crescimento de 5,51% em comparação a 2022, quando a soma das receitas das empresas publicadas foi de 7,85 trilhões de reais — isso considerando que para 2023 tivemos um volume de 15% de empresas diferentes de 2022 em nossa lista.