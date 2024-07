Com 110 andares e shopping de luxo, arranha-céu de Balneário Camboriú pode ser o 2º maior do Brasil

Um novo edifício gigante será construído em Balneário Camboriú, em Santa Catarina. A cidade que tem sete dos dez prédios mais altos do país, vai ganhar mais um participante no grupo. Batizada de FG Tower, a torre de 110 andares terá unidades residenciais, três de shopping e três de salas empresariais. Quando estiver pronta, o novo arranha-céu pode se tornar o segundo maior edifício do país.

O megaprojeto será realizado pela FG Empreendimentos, responsável por oito dos dez prédios mais altos do país. A empresa também planeja construir quatro resorts de luxo na região, dois em Balneário e os demais, em Itajaí, na Praia Brava.

A FG Tower pode se tornar o segundo edifício mais alto do Brasil, atrás apenas da Triumph Tower, com 509 metros e 140 andares, onde os preços dos apartamentos devem partir de R$ 150 milhões. O terreno deste empreendimento, que também foi construído pela FG, pertence ao empresário Luciano Hang, fundador da Havan.

O prédio terá unidades residenciais de luxo, com área privativa ampla, com cerca de 200 m², e áreas de lazer completas e um shopping com lojas de luxo. A empresa ainda não revelou o valor por metro quadrado nas unidades residenciais da FG Tower, mas, atualmente, mesmo imóveis usados na cidade são comercializados com preços a partir de R$ 1,5 milhão, podendo superar o patamar de R$ 25 milhões.

Entre os novos resorts, que também terão unidades residenciais. O primeiro será lançado no primeiro semestre de 2025, com previsão de entrega em três anos. A FG Empreendimentos é detentora de 80% dos terrenos de frente para o mar na cidade catarinense, além de possuir áreas em cidades próximas.