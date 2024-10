Qual é a varejista brasileira com a melhor comunicação nas redes sociais e com influenciadores?

Para responder a essa pergunta, uma consultoria recém-aberta usou inteligência artificial para analisar 7 milhões de dados oriundos de fontes públicas, como publicações nas redes sociais e em buscadores, ao longo do primeiro semestre de 2024.

Chamado de Ranking de Eficiência do Varejo, ou REV, o trabalho foi coordenado pela Datrix, uma consultoria fruto da união do instituto de pesquisas Ipespe, fundado há 38 anos pelo cientista político Antonio Lavareda, e da GBR Comunicação, empresa de relações públicas fundada pelo jornalista Guilherme Barros.

O CEO da Datrix é o jornalista João Paulo Castro, professor na Escola Superior de Propaganda e Marketing, a ESPM, e um dos autores do livro Neuropropaganda de A a Z.

A primeira edição do REV monitorou a atividade de 500 influenciadores brasileiros para avaliar a presença digital de 300 empresas de 12 setores do varejo. Na lista estavam de negócios de alimentação a vestuário, drogarias e marketplaces.

Quais foram os critérios

Os critérios adotados pelo REV focaram três aspectos da exposição digital:

Evidência: indicador para o tamanho do engajamento nas redes sociais próprias dos varejistas Buscas: termômetro do quanto o nome da varejista é procurado no Google, Bing e demais buscadores Tendência: régua para medir a presença da marca em discussões de influenciadores relevantes

Tudo isso foi transformado em pontos de acordo com uma metodologia própria da Datrix. As varejistas foram, então, classificadas numa escala na qual a maior pontuação indica uma eficiência mais alta nos gastos com publicidade online.

Na primeira edição, a Amazon ficou na liderança com 563 pontos. O top 3 tem ainda Mercado Livre na segunda posição, com 509 pontos, e a Havan em terceiro, com 455 pontos. (veja a lista completa ao fim do texto.)

A análise dos dados trouxe, também, a constatação de alta na relevância de Shopee e Shein, varejistas asiáticas com presença crescente no Brasil.

"A principal força das empresas chinesas é o interesse dos brasileiros por elas nos buscadores, e elas têm crescido rapidamente nos comentários de influenciadores", diz Castro.

Por que isso importa

Só que isso não significa que as marcas chegarão no topo já nas próximas edições.

"Temos um cenário digital muito forte no Brasil e as próximas datas do varejo podem acelerar as outras empresas também."

A resposta sobre a varejista mais influente importa porque o setor vem investindo como nunca em publicidade digital.

Em 2023, as empresas de varejo do Brasil gastaram 35 bilhões de reais com publicidade online, uma alta de 47% desde 2020.

"Estamos estudando e gerando insights para diversos setores", diz Castro.

"O objetivo da Datrix é transformar a complexidade do ambiente digital em clareza estratégica."

A lista das 30 varejistas brasileiras mais eficientes