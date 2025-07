iBest 2025: veja os profissionais indicados nas categorias de marketing e publicidade

O Prêmio iBest anunciou nesta segunda-feira, 21, os 20 finalistas das categorias Líderes do Marketing e Publicitários Digitais, que reconhecem os profissionais mais influentes do setor no Brasil em 2025. Os nomes foram definidos por votação aberta ao público, realizada entre abril e maio, e por curadoria técnica do comitê iBest.

Na categoria Líderes do Marketing, foram selecionados executivos que ocupam cargos como CMO, vice-presidência ou diretoria de marketing em empresas que atuam no Brasil. O prêmio considera critérios como impacto estratégico, engajamento com o consumidor, transformação digital e influência na construção de marcas.

Entre os indicados estão nomes como Dani Waks, da Ambev; Tiago Lara, do Nubank; Theodore Ketterer, da Coca-Cola; e Vanessa Brandão, da Heineken. A lista também inclui profissionais de empresas como Natura, Meta, Mastercard, Globo e Danone.

Segundo Marcos Wettreich, CEO do Prêmio iBest, o reconhecimento aos líderes de marketing combina votação popular em larga escala com validação técnica, equilibrando a percepção do público e a atuação efetiva desses profissionais no mercado.

A organização afirma que a categoria ganha relevância diante da abrangência do iBest, que registrou mais de 31 milhões de usuários únicos em 2024. “Os finalistas desta categoria não apenas representam grandes marcas — eles constroem narrativas que influenciam milhões de brasileiros todos os dias”, diz Wettreich.

Já a categoria Publicitários Digitais destaca os profissionais que atuam na criação e estratégia da publicidade no meio digital. A seleção inclui líderes de agências, empresas de tecnologia, veículos de mídia e produtores de conteúdo.

Entre os indicados estão Hugo Rodrigues, da McCann Worldgroup; Gabriela Onofre, da Publicis; Marcia Esteves, da Lew’Lara\TBWA; Káka Diniz, da Non Stop Produções; e Tatiana Gouveia, do TikTok. Também integram o Top20 nomes como Pipo Calazans, da DM9; Filipe Bartholomeu, da AlmapBBDO; e Edu Simon, da Galeria Estratégia e Comunicação.

“Os publicitários digitais têm nas mãos a narrativa da nova era. Eles moldam conversas, constroem cultura e influenciam decisões com criatividade, estratégia e presença real", diz o CEO do Prêmio iBest.

A próxima etapa do prêmio será a divulgação dos Top 10 em cada categoria, marcada para o dia 1º de setembro. A partir desta data, começa a fase final da premiação, com nova rodada de votação pública e avaliação da Academia iBest, formada por especialistas e lideranças do mercado.

Os vencedores serão definidos em duas modalidades: Prêmio Popular e Prêmio da Academia. A cerimônia de entrega dos troféus está prevista para o fim do ano.

Criado em 1995, o Prêmio iBest reconhece iniciativas ligadas ao ambiente digital. Em 2025, abrange 119 categorias, que incluem comunicação, inovação, cultura, negócios e causas sociais.

Top 20 Líderes do Marketing – Prêmio iBest 2025

Andre Britto – CMO, Bauducco

Beatriz Bottesi – Vice-presidente de Marketing, Meta

Dani Waks – Vice-presidente de Marketing, Ambev

Diana Rodrigues – CMO, TOTVS

Felipe Garcia – Head de Marketing, Nokia

Fernando Cesário – CMO, ESPM

Fernando Gama – CMO, Docol

Gabriel Porto – CMO, Sem Parar

Mel Pedroso – CMO, Cartão Elo

Monique Alencar – Diretora de Marketing, Hapvida

Patricia Pessoa – Diretora de Marketing, GOL

Renato Firmiano – CMO, BASF

Taciana Lopes – SVP de Marketing e Comunicação, Mastercard Brasil

Theodore Ketterer – Head de Marketing, The Coca-Cola Company

Tiago Lara – Diretor de Marketing, Nubank

Tiago Lessa – Diretor de Marketing, Globo

Vanessa Brandão – Diretora Global de Core Beers, Heineken

Vanessa Giangiacomo – Head de Marketing, Danone

Victor Soffiatti – Diretor de Dados e Mídia, L'Oréal

Viviane Pepe – Marketing de Marca, Natura

Top 20 Publicitários Digitais – Prêmio iBest 2025